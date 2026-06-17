Ключевые моменты:

Страны G7 планируют увеличить поставки средств противовоздушной обороны и ракет-перехватчиков в Украину.

Рассматривается возможность выдачи лицензий на производство ракет-перехватчиков на территории Украины.

Противник атаковал Украину 119 беспилотниками, из которых ПВО приземлила 97.

Основной удар пришелся по Запорожью — в городе гремели взрывы, вспыхнули масштабные пожары.

Военные предупреждают, что кольцо вокруг Константиновки сжимается.

Военная помощь Украине: новые возможности G7

В итоговом документе французского саммита G7, в разделе об Украине, аналитики заметили важнейшую деталь: там вообще нет ни одного упоминания о переговорах, компромиссах или заморозке конфликта. Лидеры «Большой семерки» отметили стойкость и прогресс Украины на поле боя в последние месяцы и подчеркнули, что сейчас «появился новый импульс».

В совместном заявлении лидеров «Большой семерки», опубликованном 17 июня, главный упор сделан на закрытие неба. Поставки комплексов ПВО и ракет к ним будут резко увеличены.

Более того, чтобы снять Украину с «иглы» постоянных западных поставок, G7 рассматривает передачу лицензий. Это позволит украинским оборонным заводам легально и самостоятельно производить современные ракеты-перехватчики на своей земле.

Параллельно партнеры обязались дать мощную финансовую и техническую подпитку украинской энергетике, чтобы энергосистема выстояла перед следующей зимой.

Второй ключевой блок соглашения — это переход к новому этапу экономического давления на Москву. Союзники признали, что прошлые пакеты ограничений нуждаются в жесткой модернизации, так как Кремль продолжает спонсировать войну за счет сырьевых доходов.

«Мы ужесточим наши санкции, в частности в отношении нефтегазового сектора. Мы считаем, что сейчас подходящий момент для принятия дальнейших мер, поскольку президент Трамп заключил соглашение, которое мы поддерживаем, касающееся восстановления Ормузского пролива», – говорится в заявлении.

Президент Владимир Зеленский рассказал о других важных договоренностях на саммите G7. В частности, Франция обещает профинансировать восстановление саркофага на Чернобыльской АЭС, а Швейцария поможет с восстановлением Киево-Печерской лавры.

Массированная атака на Запорожье

В ночь на 17 июня Украина пережила очередной массированный налет дронов-камикадзе: враг выпустил 119 беспилотников разных типов, из которых ПВО приземлила 97. Основной удар пришелся по Запорожью — в городе гремели взрывы, вспыхнули масштабные пожары.

Оккупанты нанесли по городу пять целенаправленных ударов. Разрушения зафиксированы в жилых кварталах, пострадали торговый центр и учебное заведение.

Самый страшный удар пришелся по трехэтажному жилому дому — там вспыхнул пожар на площади 800 квадратных метров. Спасатели ГСЧС тушили огонь до самого утра: работу адски усложняли постоянные повторные тревоги, из-за которых пожарным приходилось бросать гидранты и бежать в укрытия.

По данным Запорожской ОВА, в результате атаки погиб мужчина — в момент прилета он находился внутри своего автомобиля. Еще семь человек получили ранения разной степени тяжести.

Всего по стране Генштаб зафиксировал попадания на 11 локациях.

Ситуация на Донбассе: Константиновку сжимают в кольцо

Пока тыл отбивается от дронов, на восточном фронте ситуация накалилась до предела. Самым опасным участком прямо сейчас становится направление Константиновки в Донецкой области. Ситуация здесь гораздо серьезнее и драматичнее, чем транслируют в телевизионных марафонах.

Военный с позывным «Мучной» заявляет: город ежедневно истощается под непрерывным штурмовым давлением. По его словам, кольцо вокруг Константиновки постепенно сжимается, а у ВСУ остается все меньше пространства для тактических маневров. Оборону держать все тяжелее, и если динамику не переломить, враг попытается дожать этот рубеж.

Тем не менее, Силы обороны Украины удерживают позиции и наносят противнику колоссальные потери. За последние сутки на убой отправились еще 1260 оккупантов. Также украинские бойцы превратили в металлолом 7 вражеских танков, 51 артсистему и рекордные 2052 беспилотника оперативно-тактического уровня.