Ключевые моменты:

Бой Усик — Верховен пройдет в ночь с 23 на 24 мая в Египте.

Букмекеры считают украинца явным фаворитом поединка.

Команда Усика заявляет, что боксер сейчас находится в лучшей форме за последние годы.

Когда и где смотреть бой Усик — Верховен

Поединок состоится в городе Гиза в Египте — рядом со знаменитыми пирамидами. Бой пройдет по правилам профессионального бокса.

Главный кард стартует в 17:00 по киевскому времени, а сам выход Александра Усика на ринг ожидается примерно в 00:45. При этом время может немного измениться из-за продолжительности предыдущих боев.

В Украине прямую трансляцию покажет Киевстар ТВ. Прямой эфир также будет доступен на видеосервисе DAZN.

Для Усика этот бой станет первым в карьере против представителя другого вида единоборств. На счету украинца 24 победы в 24 профессиональных поединках, 15 из которых завершились нокаутом.

Последний раз Усик выходил на ринг в июле 2025 года, когда победил Даниэль Дюбуа и в третий раз стал абсолютным чемпионом мира.

Оба бойца заработают крупные гонорары за этот поединок. По предварительным данным, Александр Усик получит около 40 миллионов долларов. Рико Верховен тоже получит внушительный гонорар — речь идет о сумме с семью цифрами.

Прогноз на бой Усик — Верховен

Аналитики почти не сомневаются в победе украинца. Коэффициент на успех Усика — 1,05, тогда как победу Верховена оценивают в 8,50.

Букмекеры считают самым вероятным вариантом победу Усика нокаутом. Такой исход оценивается коэффициентом 1,20. Победа по очкам выглядит менее вероятной — 5,33.

Для Верховена это будет серьезный вызов. Несмотря на статус легенды кикбоксинга, в профессиональном боксе у него был только один поединок — еще в 2014 году.

Команда Усика рассказала о необычной подготовке к бою

Тренер по физической подготовке Усика Якуб Чицкий рассказал, что команда использует научный подход при подготовке к боям.

По его словам, специалисты постоянно следят за уровнем усталости, качеством сна, сердечным ритмом и эмоциональным состоянием спортсмена. Тренировочный процесс корректируют в зависимости от реакции организма.

Сам Усик ранее рассказывал, что во время подготовки много работает над выносливостью: плавает, бегает и даже тренируется под водой.

Чицкий считает, что сейчас украинский чемпион находится в своей лучшей форме за последние три года совместной работы.