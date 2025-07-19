Усик уверенно контролировал ход боя с первых раундов, демонстрируя техническое превосходство, выносливость и характер. Развязка наступила в четвертом раунде — после точного удара украинского боксера Дюбуа упал и отказался продолжать бой. Рефери оставалось только зафиксировать победу Усика чистым нокаутом.

Таким образом, 38-летний украинец сохранил звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе и продолжил свою беспроигрышную серию: 24 победы, 0 поражений. Дюбуа потерпел третье поражение в карьере.

Видео решающего удара Усика публикует телеграм-канал «Одесской Жизни»:

Перед боем букмекеры считали Усика фаворитом, и он в очередной раз оправдал ожидания, продемонстрировав изящную работу ног, точность и выносливость.

Эта победа может стать последним крупным этапом в блистательной карьере Усика, хотя сам боксер не исключает еще одного боя: «Я готов к новым вызовам — посмотрим, кто следующий», — сказал он после поединка.

Еще по теме: Александр Усик одержал историческую победу над Тайсоном Фьюри в «поединке столетия»

Лица боя: опыт против силы

На лондонском «Уэмбли» сошлись два совершенно разных мира бокса.

Александр Усик, 38-летний украинец, — живая легенда ринга. Бывший абсолютный чемпион в первом тяжелом весе, а ныне — обладатель всех четырех поясов в супертяжелом. Его профессиональный рекорд безупречен: 23 победы, ни одного поражения, из них 14 — нокаутом. При росте 1,91 м и размахе рук 198 см Усик — левша, известный за исключительную технику, выносливость и умение «читать» соперника еще до удара. Недаром его называют «Котом» — за мягкость движений и молниеносную реакцию.

Против него — Дэниел Дюбуа, 27 лет. Мощный лондонский нокаутер с прозвищем «Динамит», который пришел на этот бой с рекордом 22–2, где 21 победа — досрочная. Младший на 10 лет, выше (1,96 м), с таким же размахом рук, Дюбуа — ортодокс, привыкший решать все «по-простому»: один точный удар — и соперника уже нет.

Кто был фаворитом?

Букмекеры перед боем однозначно склонялись к Усику: на его победу давали 1.30–1.40, тогда как на Дюбуа — 3.00 и выше. Считалось, что украинец либо выиграет по очкам, либо сломает оппонента технически. Но у Дюбуа было другое мнение — и мощная правая рука в запасе.

Читайте также: