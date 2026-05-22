Ключевые моменты:

Команда одесских мастеров приготовила шаурму длиной 1,82 метра, установив новый кулинарный рекорд.

Предыдущее городское достижение (1,66 метра) продержалось всего несколько месяцев и было побито сразу на 16 сантиметров.

Для создания гиганта поварам понадобился специальный цельный лаваш огромного размера и десятки килограммов начинки.

Точное количество порций организаторы не назвали, но огромным блюдом удалось досыта накормить несколько десятков человек.

Одесситы снова доказали: если они за что-то берутся, то делают это с размахом и со вкусом. На этот раз наши мастера кулинарии замахнулись на новый национальный рекорд и приготовили шаурму-гиганта. Длина готового кулинарного шедевра составила рекордные 1,82 метра.

Скрутить такое гигантское блюдо – задача со звездочкой. Обычным лавашем из супермаркета тут явно было не обойтись, поэтому для рекорда выпекли специальную основу соответствующей длины. Над начинкой команда поваров работала максимально слаженно: нужно было аккуратно и равномерно распределить горы мяса, свежих овощей и фирменного соуса по всей двухметровой длине, а затем ювелирно все это завернуть, чтобы лаваш не порвался. На опубликованных в сети кадрах видно, что мастера справились на «отлично».

«Похоже, это уже не фастфуд, а стратегический запас еды», – шутит Телеграм-канал «Труха Одесса».

Что интересно, Одесса бьет собственные же рекорды. Предыдущий кулинарный максимум в нашем городе зафиксировали в январе 2025 года – тогда повара приготовили шаурму длиной 1,66 метра. Прошло всего несколько месяцев, и одесситы переплюнули свой же результат сразу на 16 сантиметров.

Организаторы гастрономического перформанса не стали раскрывать секрет, сколько именно килограммов весила эта красотка и на сколько стандартных порций ее можно разделить. Однако очевидцы уверяют: гигантским угощением смогли накормить не один десяток человек, и сытыми остались все желающие.

Похоже, одесский стрит-фуд выходит на совершенно новый уровень. Планка в 1,82 метра поднята очень высоко, но зная азарт наших поваров, трехметровая шаурма в Одессе – это лишь вопрос времени.

