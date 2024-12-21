Александр Усик одержал историческую победу над Тайсоном Фьюри в «поединке столетия»

Украинский боксер Александр Усик победил британца Тайсона Фьюри в поединке за звание чемпиона мира в супертяжелом весе в трех весовых категориях.
Бой, который называли «поединком столетия», прошел в Саудовской Аравии и длился все 12 раундов.
По итогам поединка судьи единогласным решением отдали победу украинскому боксеру со счетом 116:112. Усик продемонстрировал отличную технику, скорость и выносливость, не дав сопернику реализовать преимущество в весе и габаритах.
Благодаря этой победе Александр Усик отстоял чемпионские пояса в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и WBC.
Ранее он вошел в мировую историю бокса как первый украинский абсолютный чемпион мира в этой весовой категории.»
Тогда Усик также победил Фьюри. Он получил чемпионское звание во всех четырех самых престижных боксерских федерациях: WBA, WBO, IBF и WBC. Это произошло впервые в 21 веке.
Бой также проходил в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии. Но потом Усик отказался от чемпионского звания по версии IBF. Поэтому сегодня спортсмены соревновались за три чемпионских пояса. На проведении поединка реванша настоял Тайсон Фьюри.
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