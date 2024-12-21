Александр Усик одержал историческую победу над Тайсоном Фьюри в «поединке столетия»

Бой, который называли «поединком столетия», прошел в Саудовской Аравии и длился все 12 раундов.

По итогам поединка судьи единогласным решением отдали победу украинскому боксеру со счетом 116:112. Усик продемонстрировал отличную технику, скорость и выносливость, не дав сопернику реализовать преимущество в весе и габаритах.

Благодаря этой победе Александр Усик отстоял чемпионские пояса в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и WBC.

Ранее он вошел в мировую историю бокса как первый украинский абсолютный чемпион мира в этой весовой категории.»

Тогда Усик также победил Фьюри. Он получил чемпионское звание во всех четырех самых престижных боксерских федерациях: WBA, WBO, IBF и WBC. Это произошло впервые в 21 веке.