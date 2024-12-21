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Александр Усик одержал историческую победу над Тайсоном Фьюри в «поединке столетия»

Александр Усик одержал историческую победу над Тайсоном Фьюри в «поединке столетия»

Украинский боксер Александр Усик победил британца Тайсона Фьюри в поединке за звание чемпиона мира в супертяжелом весе в трех весовых категориях.

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Бой, который называли «поединком столетия», прошел в Саудовской Аравии и длился все 12 раундов.

По итогам поединка судьи единогласным решением отдали победу украинскому боксеру со счетом 116:112. Усик продемонстрировал отличную технику, скорость и выносливость, не дав сопернику реализовать преимущество в весе и габаритах.

Благодаря этой победе Александр Усик отстоял чемпионские пояса в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и WBC.

Ранее он вошел в мировую историю бокса как первый украинский абсолютный чемпион мира в этой весовой категории.»

Тогда Усик также победил Фьюри. Он получил чемпионское звание во всех четырех самых престижных боксерских федерациях: WBA, WBO, IBF и WBC. Это произошло впервые в 21 веке.

Бой также проходил в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии. Но потом Усик отказался от чемпионского звания по версии IBF. Поэтому сегодня спортсмены соревновались за три чемпионских пояса. На проведении поединка реванша настоял Тайсон Фьюри.

Также мы рассказывали, о том, как и за что Александр Усик был арестован в Польше.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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