Ключевые моменты:

Василий Скромный скончался в Одессе, снялся как Макар Гусев в «Приключениях Электроника».

Родился в Одессе.

Образ хулигана с хриплым голосом стал хитом 1980-х среди детей.

Снялся в «Школа», «Третье измерение», «Комбат»; учился при Одесской киностудии.

Легенда «Приключений Электроника»

В Одессе ушел из жизни Василий Скромный — актер, узнаваемый миллионами по образу дерзкого Макара Гусева в легендарном советском фильме «Приключения Электроника». Его персонаж с хриплым голосом и озорным нравом стал одним из самых ярких в ленте, которую в 1980-х восхищенно смотрели школьники по всему Союзу. О трагедии сообщил друг актера Виктор Деркач.

Василий Скромный родился в августе 1964 года в Одессе. В школьные годы он был непоседливым и резвым парнем: учеба не шла, зато задиристость часто приводила к вызовам родителей в школу. Именно этот характер привлек режиссера Константина Бромберга, который в 1979 году отбирал подростков для съемок «Приключений Электроника».

Скромный безупречно воплотил рыжеволосого озорного Макара Гусева. После премьеры на телевидении образ стал хитом среди молодежи: дети цитировали реплики героя, а для многих он оказался даже ближе протагонистов.

Благодаря успеху фильма Скромный снялся в других проектах: «Школа», «Третье измерение», «Комбат». Он учился в театральной студии при Одесской киностудии, но со временем актерство отошло на второй план.

Актер воспитанный в Одессе в семье моряка, Василий избрал морскую стезю. После службы в армии в морской авиации поступил в морское училище и работал боцманом. За карьеру посетил Южную Америку, Африку, Австралию и Кубу.

Для поколений зрителей Скромный навсегда будет ассоциироваться с рыжим озорником из «Приключений Электроника» — харизматичным символом детства 80-х.

В последние месяцы актер боролся с тяжелой болезнью: врачи диагностировали рак. Он лечился в одесских клиниках – проходил химиотерапию, обследование. Состояние усугубили сердечные проблемы, возникшие на фоне терапии.

