Ключевые моменты:

Виллен Новак умер в ночь на 29 марта после резкого ухудшения самочувствия.

За более чем полвека в кино он снял десятки известных фильмов.

Режиссер был отмечен государственными наградами и признанием профессионального сообщества.

Умер Виллен Новак: биография и вклад в украинское кино

В Одессе скончался известный режиссер Виллен Новак. По предварительной информации, в субботу, 28 марта, ему стало плохо, а в ночь на воскресенье его сердце остановилось. Ему было 88 лет.

Виллен Захарович Новак родился 3 января 1938 года в селе Глезне Житомирской области. Образование получил в Киеве и некоторое время работал на киностудии имени Довженко. Позже он переехал в Одессу, где с 1972 года стал режиссером Одесской киностудии художественных фильмов.

За свою 55-летнюю карьеру Новак создал более десятка картин, многие из которых стали знаковыми. Среди них — «Ринг», «Красные дипкурьеры», «Камертон», «Вторжение», «Третье измерение», «Две версии одного столкновения», «Гу-га», «Дикая любовь», «Принцесса на бобах» и другие.

Последний фильм режиссера — «Почему я жив» — вышел в 2021 году. Лента была признана лучшей на Europe Film Festival в Великобритании и международном кинофестивале Future of Film Awards и стала своеобразным творческим завещанием режиссера.

Читайте также: Кира Муратова вместо Льва Толстого: почему улицу в центре Одессы переименовали? (видео)

Режиссер Виллен Новак: фильмы и награды

Виллен Новак был удостоен званий Заслуженного деятеля искусств Украинской ССР и Народного артиста Украины. Он награжден орденами «За заслуги» II и III степеней, а также рядом профессиональных премий, включая «Легенда Одесской киностудии» и «Культурная столица».

Режиссера вспоминают как человека с невероятной энергией и вдохновением. На съемочной площадке он создавал особую атмосферу, при этом оставаясь простым, открытым и преданным своему делу человеком.

«»Ну что, давайте снимать кино!» — каждый раз звучало на площадке. Мы искренне благодарны за возможность работать с таким Человеком. Уверены, что теперь на Небесах будут сниматься самые лучшие истории», — говорят коллеги режиссера.

Дата и место прощания с Вилленом Захаровичем будут объявлены позже.