Фильм Одесской киностудии победил на кинофестивале в Индии

Фильм Одесской киностудии «Почему я живой» получил награду международного кинофестиваля Cult Valley Global Cinefest, который прошел в индийском городе Колката.

Об очередной победе картины сообщили в пресс-службе Одесской киностудии.

Одесский фильм «Почему я живой» стал лучшим на кинофестивале в Индии

Работа постановщика Виллена Новака одержала победу в номинации «Лучший художественный фильм».

Кинокартина рассказывает о довоенной жизни украинского города Мариуполь на берегу Азовского моря.

17-летние Фрося и Ленчик находятся в водовороте первой страстной любви и мечтают жениться. Но Фрося – украинка, а Ленчик – еврей. Их родителям очень трудно переступить свои убеждения и впустить в семью иноверца.

Фильм снят по рассказу писателя и драматурга Евгения Митько «Теперь я турок, не казак…».

Перед этим фильм одесской киностудии ужу получил три награды

В Украине прокат фильма начался 4 ноября 2021 года. А премьера состоялась в Одессе в августе на Международном одесском кинофестивале. «Одесская Жизнь» подробно рассказывала об этом событии.

Награда в Колкате – уже четвертая по счету для произведения одесских кинематографистов. Перед этим «Почему я живой» завоевал две награды на фестивалях в Великобритании и Северной Македонии.

Еще раньше фильм был награждён на украинском кинофестивале «Кіно і ТИ».

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