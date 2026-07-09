Ключевые моменты:

Театр Франко привезет в Одессу «Тартюфа» и «Калигулу»

MONATIK и DOROFEEVA выступят на сцене Ibiza Beach Club

Парк Шевченко примет бесплатный фестиваль домашних животных

В подборке — театр, концерты, фестивали и клубные шоу

Подборку подготовил культурный обозреватель «Одесской жизни» Алексей Овчинников на основе официальных афиш театров, концертных площадок, культурных центров и организаторов мероприятий. В обзор вошли события, анонсированные театром Василько, Национальным академическим драматическим театром имени Ивана Франко, театром Музкомедии, культурными центрами Union и Beit Grand, а также организаторами фестиваля домашних животных. Информация проверена по официальным программам и анонсам мероприятий.

Театр, большие концерты и фестиваль домашних животных: куда пойти в Одессе в ближайшие дни

В ближайшие дни Одесса предлагает насыщенную культурную программу — от громких театральных премьер и концертов до семейного фестиваля в парке.

Театр. На сцене театра Василько состоятся гастроли Национального академического драматического театра им. Ивана Франко. Зрители увидят две знаковые постановки: бессмертную комедию Мольера «Тартюф» в постановке Дмитрия Богомазова и драму «Калигула» по пьесе Альбера Камю, режиссером которой стал Иван Урывский. В культурном центре Beit Grand свой моноспектакль «Ревизор» представит театр «МИФ» с заслуженным артистом Украины Михаилом Фицей.

Музыка. Любителей концертов ждет немало ярких событий. Во дворике культурного центра Union струнный квартет Black Tie исполнит хиты Майкла Джексона в оригинальной классической аранжировке. Театр Музкомедии приглашает на концерт Frank Sinatra Tribute, где прозвучат легендарные Fly Me to the Moon, My Way, New York, New York и другие бессмертные композиции. Здесь же, в зале Музкомедии, состоятся концерты группы Drevo.

Клубы. Любителей масштабных шоу ждут концерты в Аркадии. На сцене Ibiza Beach Club, который отмечает 25-летие, выступит звездный дуэт MONATIK & DOROFEEVA. На следующий день в Itaka с большим сольным концертом выступит Оля Полякова, известная своими зрелищными шоу, энергией и живым общением с публикой. Потанцевать можно будет и во дворике культурного центра Union, где выступит группа Molodi, ставшая популярной после участия в Нацотборе на Евровидение.

Фестиваль. 11–12 июля парк Шевченко превратится в главную локацию для владельцев домашних животных. На семейном фестивале домашних питомцев гостей ждет забег с животными. Вход на фестиваль свободный.

Более подробное описание событий читайте далее в нашем обзоре.

Что: Гастроли театра Франко «Тартюф»

Где: Театр Василько

Когда: 10 июля, 18:00

Вот уже более 360 лет эта пьеса не сходит с театральных сцен разных стран, не теряя своей актуальности и остроты. Собственное прочтение бессмертной классики одесским зрителям представит Национальный драматический театр им. Ивана Франко (Киев). Режиссер-постановщик спектакля — Дмитрий Богомазов. Роли исполняют настоящие звезды украинского театра и кино.

«Тартюф, или Обманщик» Мольера считается одной из величайших пьес в истории театра. Прикрывая лицемерие маской добродетели, Тартюф проникает в семью богатого господина Оргона. Это одновременно остроумная и едкая комедия о мошеннике!

Что: Музыка Michael Jackson в уютном дворике

Где: Культурный центр Union

Когда: 10 июля, 18:00

Black Tie — струнный квартет, который переосмысливает современные хиты через призму классической красоты. Все начинается с тишины. А затем — легкое дыхание струн, знакомые ноты, звучащие совершенно по-новому. Этот вечер — о музыке, ставшей голосом поколения. И об инструментах, превращающих ее в чистую эмоцию.

Любимые композиции в изысканном звучании струнного квартета откроются по-новому — нежно, глубоко и элегантно. Это стоит почувствовать.

Что: Концерт MONATIK & DOROFEEVA

Где: Аркадия, Ibiza

Когда: 10 июля, 18:00

Чувствуете этот вайб? IBIZA Beach Club празднует юбилей — 25 лет ярких событий и счастливых эмоций! В пятницу вас ждет MONATIK & DOROFEEVA — легендарный звездный дуэт, чье выступление станет одним из главных воспоминаний этого лета. Впереди — вечер, наполненный драйвом, ностальгией и абсолютной свободой.

Что: Гастроли театра « МИФ » « Ревизор »

Где: Культурный центр «Beit Grand»

Когда: 10 июля, 18:00

Основателем монотеатра «МИФ» является заслуженный артист Украины, актер театра и кино Михаил Фица. Наиболее ярко его талант проявился в моноспектаклях — одном из самых сложных жанров театрального искусства. Стоя на сцене один на один со зрителем, актер настолько убедителен в своих чувствах, что заставляет публику забыть обо всех условностях, составляющих саму суть театра.

Что: Frank Sinatra Tribute

Где: Театр Музкомедии

Когда: 10 июля, 18:30

Голос Фрэнка Синатры сводил с ума миллионы женщин по всему миру. Он был выдающимся певцом, оказавшим огромное влияние на музыку и моду своего времени. Однако его наследие настолько велико, что, несмотря на годы, песни Синатры остаются любимыми и актуальными. Приглашаем вас на прекрасный музыкальный вечер, посвященный хитам Фрэнка Синатры!

В программу концерта вошли самые известные бессмертные хиты мировой легенды.

Fly Me to the Moon, I’ve Got You Under My Skin, My Way, New York, New York и другие композиции позволят окунуться в атмосферу Америки 50–60-х годов прошлого века. Это песни, которые по праву считаются эталоном хорошего вкуса!

Что: Фестиваль домашних животных

Где: Парк Шевченко

Когда: 11–12 июля

Вход свободный.

В эти выходные парк Шевченко станет местом проведения семейного фестиваля, посвященного домашним питомцам и их владельцам. Гостей ждут забег с животными, парад пород, символическая свадьба питомцев, pet-маркет, лекции, показательные выступления, груминг-шоу, консультации специалистов, мастер-классы для детей, фуд-корты и концертная программа. Также во время фестиваля будет работать благотворительная ярмарка мастеров и локальных брендов. Приходите всей семьей вместе со своими хвостиками!

Что: Гастроли театра Франко «Калигула»

Где: Театр Василько

Когда: 11 июля, 14:00, 17:00

Драма по одноименной пьесе Альбера Камю. Это постановка режиссера Ивана Урывского, получившего широкую известность благодаря спектаклю «Конотопская ведьма», который стал одним из самых обсуждаемых театральных событий последних лет.

Калигула — историческая фигура, римский император из династии Юлиев-Клавдиев, имя которого на протяжении веков стало символом неограниченной власти, жестокости и безнаказанности.

Его образ ассоциируется с тиранией, не признающей границ, и поступками, которые часто выходят за пределы здравого смысла. Именно через эту фигуру Альбер Камю исследует природу власти, человеческих страстей и разрушительных последствий абсолютной свободы.

Что: Оля Полякова

Где: Аркадия, Itaka

Когда: 11 июля, 19:00

Оля Полякова известна своим ярким сценическим стилем, в котором сочетаются мощная женская харизма, драйвовая поп-музыка и элементы масштабного шоу. Ее выступления всегда наполнены движением, эмоциями и эффектной подачей — от впечатляющих костюмов до динамичных танцевальных номеров.

На концертах Полякова постоянно взаимодействует с залом: может неожиданно изменить сценарий, пошутить со зрителями или превратить случайный момент в часть шоу. Именно эта легкость, импровизация и искренний контакт с публикой делают ее выступления такими живыми и незабываемыми.

Что: Drevo

Где: Театр Музкомедии

Когда: 13–15 июля, 18:30

Хотите снова пережить те эмоции, которые захлестывают, когда звучит «Смарагдове небо», и окунуться в щемящую атмосферу «Ластівки»? Тогда этот концерт точно стоит добавить в свои планы на лето.

Что: Molodi

Где: Культурный центр Union

Когда: 15 июля, 18:00

Это ребята из Мариуполя, которые превратили собственные переживания в музыку, а музыку — в хиты. «My Sea», «Одна на миллион», «Серенады», «Любовь на двоих» — эти треки уже давно живут в ваших плейлистах и музыкальных чартах, а теперь прозвучат для вас вживую! Артисты покорили сердца слушателей и зрителей на Нацотборе на Евровидение, а теперь пришло время ощутить их энергетику на концерте.

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