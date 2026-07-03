Ключевые моменты:

В Одессе выступят Pianoбой, Latexfauna и Dantes

Дом клоунов представит премьеру комедии «Адвокат»

В Оперный театр приедет «Киев Модерн-балет»

Культурная жизнь Одессы даже в разгар лета остается насыщенной: театры, концертные площадки и филармония уже представили свои программы на ближайшую неделю. Именно официальные афиши театров, организаторов концертов и билетных операторов легли в основу этого обзора, чтобы читатели получили проверенную информацию о дате, месте и формате каждого события.

Культурный обозреватель «Одесской жизни» Алексей Овчинников собрал самые интересные концерты, театральные постановки и балетные спектакли, которые пройдут в Одессе с 4 по 9 июля.

Премьера в «Масках» или концерты звезд: что выберете вы?

Концерты

В пятницу на сцене Театра музкомедии выступит Pianoбой с программой, сочетающей романтику, драйв и яркие музыкальные эксперименты. Вечером в Аркадии Latexfauna даст концерт под открытым небом с летними хитами и легкой курортной атмосферой. Завершит музыкальную неделю выступление Dantes, который приглашает провести вечер у моря под свои самые известные композиции.

Любителей академической музыки Одесская опера приглашает на концерт «Мелодии Нового света». В программе прозвучат произведения Гершвина, Лоу, Манчини, Миллера и других композиторов, а также джазовые композиции, музыка из кинофильмов и бродвейских мюзиклов в исполнении солистов театра, ансамбля «Одесская Камерата» и группы Velvet Voices.

Театр

Дом клоунов представит премьеру футуристической комедии «Адвокат» по пьесе израильского драматурга Михаила Хейфеца. Это остроумная социальная утопия о мире, где даже любовь и личная жизнь регулируются законами и юридическими разрешениями.

В Одесской филармонии покажут комедию «Девушки без комплексов» — историю о двух друзьях, которые ради заработка перевоплощаются в поп-звезд прошлого, что приводит к череде забавных и непредсказуемых ситуаций.

Балет

Одесская национальная опера примет гастроли театра «Киев Модерн-балет», который представит постановку Раду Поклитару «На прекрасном голубом Дунае». Балет на музыку Иоганна Штрауса перенесет зрителей в праздничную Вену XIX века и подарит современное прочтение классической музыки и хореографии.

Куда пойти в Одессе 4–9 июля

Что: Концерт «Мелодии Нового света»

Где: Театр оперы и балета

Когда: 4 июля, 14:00

Одесская национальная опера приглашает в субботу на изысканный и яркий концерт «Мелодии Нового света», который объединит на одной сцене шедевры мировой оперной классики, зажигательные ритмы бродвейских мюзиклов, культовые кинохиты и свободу джазовых импровизаций. Зрителей ждут неповторимые произведения Гершвина, Лоу, Андерсона, Миллера, Керна, Манчини и других композиторов в исполнении заслуженных артистов Украины Татьяны Спасской, Юлии Терещук, Игоря Парады, Алины Ворох, Марины Наймитенко, Александра Прокоповича, Василия Добровольского, артистов балета Анастасии Банниковой и Эндрю Кендро. Особой изюминкой программы станет участие инструментального ансамбля «Одесская Камерата» и эстрадно-джазовой группы Velvet Voices Одесского колледжа искусств им. К. Данькевича.

Что: Pianoбой

Где: Театр музкомедии

Когда: 4 июля, 18:30

4 июля в Театре музкомедии состоится концерт Pianoбой.

Pianoбой — человек-симфония. Экспрессивный, яркий и невероятно талантливый музыкант создает музыку, не похожую ни на что другое. Она дарит сильные эмоции, пробуждает теплые воспоминания и вдохновляет. Каждый концерт Pianoбой — это один из самых романтичных вечеров, который только можно представить.

Что: Latexfauna

Где: Аркадия, Itaka

Когда: 4 июля, 19:00

LATEXFAUNA устроит в Одессе свое SUMMERTIME MADNESS — вечер у моря под хиты «Lime», «Ретузіки», «Serfer», «Kosmos» и другие летние композиции. Музыканты приглашают также гостей из других городов, ведь это прекрасная возможность приехать в Одессу, провести вечер на берегу моря, пофлиртовать, запутаться в романтических недоразумениях и, возможно, пережить один-два курортных романа.

Что: Премьера «Адвокат»

Где: Дом клоунов

Когда: 5 июля, 18:00

Невероятно смешная футуристическая комедия в жанре социальной утопии со счастливым финалом по пьесе «Не забудьте расписаться» известного израильского драматурга Михаила Хейфеца. Это история о молодой влюбленной паре, контрабандной музыке, запрещенных парных танцах и сексе под контролем адвокатов. Добрая, смешная, яркая и зажигательная комедия рассказывает о мире, где героям приходится выдавать друг другу заверенные адвокатами разрешения на «интим», а также контролировать, фиксировать и документировать каждое свое действие.

Неординарная, эксцентричная и темпераментная постановка подарит зрителям хорошее настроение, позитив и яркие эмоции.

Что: Гастроли «На прекрасном голубом Дунае»

Где: Театр оперы и балета

Когда: 8 июля, 14:00

Академический театр «Киев Модерн-балет» представит премьеру двухактного балета «На прекрасном голубом Дунае» в постановке Раду Поклитару. Спектакль на музыку Иоганна Штрауса перенесет зрителей в Вену позапрошлого века и погрузит в атмосферу бесконечного праздника.

Что: Спектакль «Девушки без комплексов»

Где: Одесская филармония

Когда: 8 июля, 18:00

Когда наступают трудные времена, ради денег люди готовы на многое. А ради больших денег — практически на все. Двое мужчин решают заработать, выдавая себя за поп-звезд далекого прошлого. Переодевшись в гламурных дам, они успешно воплощают свой замысел, пока в одну из них не влюбляется миллиардер. Чтобы их не разоблачили, героям приходится постоянно импровизировать.

Что: Концерт Dantes

Где: Аркадия, Ibiza

Когда: 9 июля, 18:00

Одессаааа! Теперь вы 🙂

Представьте: закат солнца, морской бриз и прекрасная музыка. Роскошный максимум, который можно почувствовать в Одессе!

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