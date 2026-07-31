Ключевые моменты:

Профильные министерства, ОВА и органы местного самоуправления безотлагательно проверят укрытия по всей стране.

В условиях угрозы ударов баллистическими ракетами двери убежищ должны открываться заблаговременно — до официального сигнала.

За закрытые укрытия должностные лица будут отвечать лично.

«Недопустимо на пятом году войны»: жесткое требование Кабмина

Поручение провести масштабные ревизии получили все ответственные чиновники на местах. Главная цель аудита — убедиться в надлежащем техническом состоянии сооружений и гарантировать беспрепятственный доступ к ним жителей в любое время суток. О начале масштабных инспекций сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Премьер-министр подчеркнул, что в условиях постоянных атак баллистическими ракетами, когда счет идет на минуты, местные администрации обязаны действовать на опережение.

«Не может на пятом году полномасштабной войны в украинских городах вообще возникать проблема с доступом к укрытиям. Это недопустимо. Люди должны всегда иметь возможность заблаговременно и беспрепятственно попасть в укрытия, особенно когда существует угроза по баллистике. И это персональная ответственность каждого должностного лица», — заявили в правительстве.

Уроки Павлограда и дефицит бункеров в Одессе

Вопрос безопасности укрытий встал особенно остро после трагических событий в столице и регионах.

В Киеве, по информации городских властей, имеется 4358 мест для укрытия почти 3 миллионов жителей, однако статус полноценных бомбоубежищ имеют лишь около 500 из них. Только в течение июня и июля 2026 года в результате российских ударов в столице погибли 73 человека.

Протесты в Павлограде: 26 июля жители Павлограда вышли на мирную акцию с требованием к местным властям срочно увеличить количество защитных сооружений и установить мобильные бомбоубежища. Поводом стали вражеские удары управляемыми авиабомбами (КАБ) 20 и 23 июля, в результате которых погибли пять человек, а десятки получили ранения.

Критическая ситуация в Одессе: В Одессе ранее признали огромный дефицит защитного фонда. Из необходимых 3 696 капитальных убежищ в городе реально функционируют лишь 1 189 объектов. Городу остро требуются 70 сверхпрочных бункеров и более 3,6 тысяч противорадиационных укрытий. Кроме того, наблюдается нехватка мобильных укрытий (из запланированных 124 единиц установлена лишь часть).

Результаты всеукраинской проверки укрытий должны показать реальную готовность городов к защите населения и выявить чиновников, халатно относящихся к безопасности граждан.

Напомним, в Одессе на 15-й станции Большого Фонтана установили новое мобильное укрытие. Оно стало уже шестым с начала года и способно одновременно вместить до 135 человек.