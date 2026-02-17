Ключевые моменты:

Повредили квартиру

По информации главы Одесской ОВА Олега Кипера, ночью 17 февраля РФ в очередной раз нанесли удар по Одессе и близлежащим районам с помощью беспилотников. В результате зафиксировано повреждение гражданской и энергетической инфраструктуры. В Одессе один дрон поразил квартиру на верхних этажах многоэтажки. Кроме того, зафиксировано попадание в складские сооружения и СТО, где огонь уничтожил два автомобиля.

Еще один беспилотник приземлился возле частного дома, повредив его фасад и окна, а другой — на гаражном кооперативе. Как следствие, пострадали 7 гаражей и 2 автомобиля.

Напомним, что в результате удара пострадали два человека: мужчины 62 и 65 лет. Один из них в тяжелом состоянии. Еще одной женщине оказана помощь на месте.