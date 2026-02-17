Ключевые моменты:

  • Из-за проблем с водоснабжением в городе разместили автоцистерны с технической водой в разных районах.
  • Жителям предоставлен список точек для набора воды.

Локации, где размещены машины с технической водой

Хаджибейский район

  • ул. Евгения Танцуры, 50
  • ул. Вадатурского, 71/1
  • ул. Филатова, 54
  • ул. Мельницкая, 10
  • ул. Бугаевская, 44

Киевский район

  • ул.Люстдорфская дорога, 55,
  • ул. Ак. Королева, 94,
  • ул. Ярослава Мудрого 19,
  • ул. Научная 58/2,
  • ул. Варненская, 15

Приморский район

  • ул. Семинарская,13 угол ул. Канатной
  • ул. Малая Арнаутская,5

Напомним, российские беспилотники ударили по Одессе и районам. Повреждена гражданская и энергетическая инфраструктура. Есть попадание в квартиру на верхних этажах многоэтажки. Пострадали 2 человека, один в тяжелом состоянии.

Спросить AI:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Ещё по теме