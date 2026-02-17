Ключевые моменты:
- Из-за проблем с водоснабжением в городе разместили автоцистерны с технической водой в разных районах.
- Жителям предоставлен список точек для набора воды.
Локации, где размещены машины с технической водой
Хаджибейский район
- ул. Евгения Танцуры, 50
- ул. Вадатурского, 71/1
- ул. Филатова, 54
- ул. Мельницкая, 10
- ул. Бугаевская, 44
Киевский район
- ул.Люстдорфская дорога, 55,
- ул. Ак. Королева, 94,
- ул. Ярослава Мудрого 19,
- ул. Научная 58/2,
- ул. Варненская, 15
Приморский район
- ул. Семинарская,13 угол ул. Канатной
- ул. Малая Арнаутская,5
Напомним, российские беспилотники ударили по Одессе и районам. Повреждена гражданская и энергетическая инфраструктура. Есть попадание в квартиру на верхних этажах многоэтажки. Пострадали 2 человека, один в тяжелом состоянии.
Спросить AI: