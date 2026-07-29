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Доклад одесского школьника отобрали для крупнейшего европейского научного форума EASN в Тулузе.

Научная работа юноши о композитных материалах для авиации опубликована в National High School Journal of Science.

Одессит основал международную STEM-платформу Exores и руководит проектом SOLYSTRUM.

Наравне с ведущими учеными мира

11-классник одесского лицея №117 Никита Колесник уверенно строит научную карьеру: его исследования в сфере аэрокосмической инженерии и материаловедения приняли к представлению на престижной 16th EASN International Conference, которая состоится во Франции осенью.

Конференция EASN — это главная научная площадка Европы в сфере авиации и космонавтики, где традиционно собираются ведущие инженеры, исследователи и разработчики новейших технологий. Попадание в программу этого форума считается значимым успехом даже для ученых с докторскими степенями.

Для украинского школьника участие в EASN наравне с создателями мировой аэрокосмической отрасли — абсолютный прорыв и уникальная возможность представить украинскую научную школу на международном уровне.

Композитные материалы и космическая энергетика

Научный путь Никиты Колесника уже наполнен серьезными достижениями. В рамках международной программы Lumiere Research Program под руководством ментора из Мюнхенского технического университета он подготовил научную статью, посвященную инновационным композитным материалам для авиастроения.

Кроме того, одесский школьник проявляет себя и как организатор: Никита основал международную STEM-платформу Exores, которая популяризирует точные науки и объединяет молодых исследователей из разных стран.

Также он возглавляет проект SOLYSTRUM, сосредоточенный на математическом моделировании и разработке новых способов передачи энергии для будущих космических миссий.

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