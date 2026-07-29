И сегодня мы узнаем, какими кадровыми решениями нас еще удивит правительство, почему в новом фильме Нолана про «Одиссею» так и не показали Одессу, и зачем каждому украинцу дома жизненно необходим тот самый легендарный пакет с пакетами!

А начнем, пожалуй, со всё еще актуальных новостей:

Для чего нам нужны пакеты с пакетами:

Фокусы плохого зрения:

Кстати, ранее мы рассказывали, сколько стоят сегодня бананы, а также помидоры «с характером» и не только на одесском Привозе

Разочарование по-одесски:

Два подхода к психотерапии:

И ответ на главный жизненный вопрос:

Надеемся, что мы заставили вас улыбнуться, и теперь эта среда пройдет легко и на полном позитиве! Легкого вам продолжения недели, мирного неба над головой и пусть домашние питомцы радуют вас каждый день.