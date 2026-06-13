Ключевые моменты:

Украина не имеет биолабораторий для разработки биологического оружия.

Сотрудничество с США в биологической безопасности направлено исключительно на укрепление общественного здоровья, диагностику и эпиднадзор.

Российские обвинения давно опровергнуты международными консультативными процессами и Советом Безопасности ООН.

Биологическая безопасность и сотрудничество с США

После заявления Тулси Габбард о существовании биолабораторий в Украине, которые якобы финансируются Вашингтоном для работы с опасными вирусами, украинская сторона обратила внимание на очередную волну манипуляций по отдельным программам сотрудничества в сфере биологической безопасности и общественного здоровья в Украине.

«В очередной раз отвергаем безосновательные обвинения и подчеркиваем, что Украина последовательно выполняет свои международные обязательства по Конвенции о запрете биологического и токсинного оружия (КБТО). Украинская сторона никогда не осуществляла деятельность, связанную с разработкой, производством или накоплением биологического оружия», — заявили в МИД Украины.

Украинская сторона уточнила: все программы с США в сфере биологической безопасности — это гражданская деятельность. Лаборатории помогают системе общественного здоровья, улучшают эпиднадзор, лабораторную диагностику, биозащиту и соответствуют международным стандартам. Ни о какой разработке или накоплении биологического оружия речь не идет.

«Тема якобы «лабораторий по разработке биологического оружия» не нова — Россия использовала её в пропаганде много лет, но все обвинения неоднократно опровергались на международном уровне», — отметили в МИД Украины.

Вопросы также рассматривались в рамках Совета Безопасности ООН, где не были представлены доказательства, подтверждающие выдвинутые РФ утверждения. В результате обвинения по разработке биологического оружия или функционированию в Украине военных биологических программ не нашли никакого подтверждения.

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