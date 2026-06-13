Ключевые моменты:

Габбард утверждает, что среди лабораторий, финансируемых США, есть объекты в Украине, которые могут быть уязвимы из-за войны.

На опубликованной карте указаны Киев и Черновцы, а также Одесса, Закарпатье и оккупированный Крым.

Эксперты и журналисты считают публикацию дезинформацией и информационной операцией для Кремля.

Биолаборатории в Одессе и Крыму: что на самом деле нарисовали в США

Директор Национальной разведки США Тулси Габбард раскрыла секретные данные о финансируемых США более 120 биолабораториях, которые хранят опасные патогены.

Согласно заявлению Габбард, американское правительство годами спонсирует украинские лаборатории, которые сейчас «уязвимы для захвата или повреждения со стороны России».

Однако профессионализм составителей этого отчета вызвал огромные вопросы, пишет Украинская правда. Мало того, что на карте перепутаны украинские города, авторы умудрились «найти» американские биолаборатории даже в оккупированном Крыму и в городе под названием «Чернов».

Журналист-расследователь Христо Грозев подчеркнул, что такими заявлениями Габбард фактически подыгрывает информационной пропаганде РФ.

В Financial Times и вовсе уверены: чиновница просто воспользовалась случаем, чтобы снова озвучить свою любимую теорию заговора, которой она делилась еще в начале полномасштабного вторжения.

«Перед уходом Габбард использует свою платформу и доступ к разведывательной информации, чтобы увековечить одну из своих и российских любимых теорий заговора, лицемерно искажая факты, намеренно дезинформируя общественность и преподнося Кремлю подарок», — говорится в публикации журналиста FT Кристофера Миллера.

На самом деле за «страшными» лабораториями скрывается обычное медицинское и ветеринарное сотрудничество. Сама Габбард ссылается на документ Пентагона, где говорится, что США действительно участвовали в поддержке украинских лабораторий — в рамках программы Cooperative Threat Reduction (CTR) Biological Threat Reduction Program Министерства обороны США.

С 2005 г. американские средства шли на модернизацию лабораторий и диагностических центров в разных городах Украины, включая Одессу. Это были санитарно‑эпидемиологические и диагностические лаборатории, целью которых являлось выявление, мониторинг и предотвращение распространения опасных заболеваний, а не разработка оружия.

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