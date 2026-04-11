Ключевые моменты:

Россия атаковала Украину 160 дронами, большинство сбито, но есть попадания и жертвы.

В Одессе погибли два человека, в Сумах и других регионах есть пострадавшие и разрушения.

Силы обороны Украины удерживают инициативу на ряде направлений фронта и наносят потери противнику.

Ежедневные атаки РФ уносят жизни украинцев

Силы обороны продолжают сдерживать наступление противника и наносят ему значительные потери в технике и живой силе.

По данным Генштаба ВСУ, в ночь на 11 апреля Россия выпустила по Украине 160 ударных беспилотников различных типов. Противовоздушная оборона сбила или подавила 133 дрона, однако зафиксированы попадания на 10 локациях и падение обломков еще в 11 районах страны.

В Одессе под удар попали объекты критической, промышленной и гражданской инфраструктуры. Погибли два человека — 38-летняя женщина и 32-летний мужчина. Еще одна пострадавшая, 69-летняя женщина, госпитализирована.

Также россияне ударили по Никополю FPV-дронами. Погиб 67-летний мужчина. Из-за атаки сгорели два грузовика. Водитель одного из автомобилей погиб на месте.

В Сумах зафиксированы два удара по жилым домам. По данным ГСЧС, в результате разрушена крыша многоэтажки и возник пожар. После второго удара спасатели эвакуировали пострадавшую женщину. Всего травмированы около пяти человек, среди них ребенок. Повреждены 11 жилых домов, детский сад и около 10 автомобилей.

ООН сообщает о росте числа жертв среди гражданского населения Украины: в марте количество погибших и раненых увеличилось почти на 50%. Основные причины смертей — ракетные удары, дальнобойные и прифронтовые беспилотники.

За месяц погибли как минимум 211 мирных жителей, еще 1206 получили ранения. В апреле за первые девять дней зафиксировано 46 погибших и 343 раненых.

С начала полномасштабного вторжения, по данным ООН, подтверждена гибель более 15,5 тыс. гражданских, в том числе 784 детей.

Ситуация на фронте: продвижение ВСУ и бои

По данным Института изучения войны (ISW), украинские силы продвинулись на Купянском, Славянском, Покровском и Гуляйпольском направлениях. Российские заявления о «захватах» ряда населенных пунктов не подтверждаются.

В Сумской области фиксируются попытки российских войск ограниченного продвижения, однако значимого успеха они не имеют. Украинские силы также нанесли удар по скоплению российских войск в Курской области.

Активные боевые действия продолжаются в Харьковской, Донецкой и Запорожской областях, но существенных изменений линии фронта в пользу РФ не зафиксировано.

За прошедшие сутки, по данным Генштаба ВСУ, зафиксировано 173 боевых столкновения. Российская армия потеряла около 1440 военных, а также технику, включая танки, артиллерию и беспилотники.

Переговоры о мире

Вскоре в Украину ожидается визит американской делегации в рамках обсуждения дальнейших мирных переговоров. Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов во время интервью для «Укринформа».

По словам главы ОП, переговорный процесс пока продолжается, он не заморожен и будет продолжаться.

Буданов сказал, что ожидается визит делегации США, который должен состояться «плюс-минус неделя после Пасхи». Ранее в интервью для Bloomberg, он отметил, что в состав переговорной команды американцев войдут Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. К ним может присоединиться и Линдси Грэм.

Пасхальное перемирие

Согласно официальному сообщению Кремля, режим тишины на Пасху вступит в силу 11 апреля 2026 года в 16:00.Пауза в боевых действиях рассчитана чуть более чем на сутки — она завершится по исходу дня 12 апреля 2026 года.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, отсутствие русских ударов в небе, на земле и на море означает отсутствие наших ответов.

«Прекращение огня на Пасху могло бы стать и началом реального движения в мир – с нашей стороны соответствующее предложение есть», — отметил предидент.

Военно-политический обозреватель группы «Інформаційний спротив» Александр Коваленко отметил, что в период возможного прекращения огня стороны могут использовать паузу для решения практических задач на фронте — в частности, эвакуации погибших и ротации подразделений. При этом он подчеркнул, что Вооружённые силы Украины не будут автоматически соблюдать предложенное перемирие и будут отвечать на возможные продолжения наступательных действий со стороны России.

По мнению Коваленко, инициатива Москвы носит скорее не гуманитарный, а пропагандистский характер. Он считает, что таким образом российские власти пытаются сформировать образ Владимира Путина как «миротворца» и улучшить его международный имидж.

Украинский военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан заявил, что краткосрочное перемирие, согласно военной логике, обычно выгоднее стороне, которая ведет наступательные действия. По его словам, Россия может использовать паузу для накопления резервов и подготовки к дальнейшим атакам.

Свитан также предположил, что после завершения такого перемирия российская армия может возобновить наступление, что приведёт к потерям среди украинских военных. Он охарактеризовал идею прекращения огня в текущих условиях как «подарок для Путина».