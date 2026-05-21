Ключевые моменты:

21 мая ожидается низкая солнечная активность;

сильных магнитных бурь и резких всплесков не прогнозируют;

данные обновляются каждые три часа, поэтому прогноз еще может измениться.

Магнитные бури 21 мая 2026: прогноз солнечной активности

В четверг, 21 мая, магнитосфера Земли останется относительно спокойной. По данным Национальное управление океанических и атмосферных исследований США, серьезных геомагнитных возмущений в ближайшие дни не ожидается.

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 21–23 мая 2026 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды NOAA. Специалисты допускают лишь незначительные колебания магнитного поля, которые не достигнут уровня магнитной бури.

В отличии от космической погоды, прогнозы синоптиков на ближайшие дни не такие утешительные.

Солнечная активность и влияние на самочувствие

Ученые отмечают, что геомагнитный фон будет оставаться в пределах нормы — без продолжительных возмущений и сильных вспышек на Солнце.

При этом прогноз может меняться, поскольку данные о солнечной активности обновляют каждые три часа. Астрофизики подчеркивают: наиболее точными считаются прогнозы только на сутки вперед, а более долгосрочные оценки являются ориентировочными.

Магнитные бури оценивают по К-индексу — шкале от 2 до 9. Чем выше показатель, тем сильнее влияние на технику, связь и самочувствие людей.

Во время сильных магнитных бурь некоторые люди могут жаловаться на головную боль, слабость, бессонницу, скачки давления и повышенную усталость. Особенно чувствительными к таким изменениям считаются метеозависимые люди, пожилые и те, у кого есть сердечно-сосудистые заболевания.

В дни повышенной солнечной активности врачи обычно рекомендуют избегать стресса, соблюдать режим сна, пить больше воды и не перегружать организм.

