Ключевые моменты:

20 мая 2026 сильных магнитных бурь не прогнозируют.

Ожидаемый Kp-индекс – 2.00–2.33, что соответствует «зеленой зоне».

Высокая, но незначительная активность возможна с 03:00 до 09:00 по Киеву.

Угрозы для энергосистем, связи и спутников нет.

Метеозависимые люди могут почувствовать легкую усталость или сонливость.

Что известно

Уровень магнитной активности измеряется Kp-индексом по шкале от 0 до 9. Для сравнения: настоящая магнитная буря начинается только тогда, когда этот показатель достигает 5. Однако 20 мая ожидается, что индекс будет колебаться в пределах 2.00–2.33. Это так называемая «зеленая зона» — низкий уровень активности, не представляющий опасности для энергосистем или спутниковой связи.

Когда возможны колебания? Наибольшая активность (хотя и незначительная) придется на ночные и ранние утренние часы — примерно с 03:00 до 09:00 по киевскому времени. Во второй половине дня ситуация станет еще более стабильной.

Как будут чувствовать себя люди? Хотя прогноз благоприятный, метеозависимые люди иногда испытывают даже слабые изменения магнитного фона. Возможны легкая усталость, сонливость или незначительное понижение концентрации. Специалисты отмечают, что часто такие симптомы усиливаются не из-за Солнца, а из-за недосыпания, стресса или обезвоживания.

