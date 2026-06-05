Ключевые моменты:

По Одесской области ударили двумя баллистическими ракетами.

Пострадали восемь дорожных работников, двое находятся в тяжелом состоянии.

Поврежден объект инфраструктуры, связанный с транспортной логистикой.

Удар по Одесской области 5 июня: что известно

О последствиях атаки сообщил министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба.

По его словам, 5 июня российские войска применили две баллистические ракеты с кассетной боевой частью. Под удар попал объект инфраструктуры, который обеспечивает критически важную логистику региона.

Во время атаки на объекте находились сотрудники, которые выполняли свои обычные рабочие обязанности.

«Враг продолжает целенаправленный террор против мирных людей и гражданской инфраструктуры», — сообщил Алексей Кулеба.

Кто пострадал после удара по инфраструктуре

По предварительной информации, ранения получили восемь дорожных работников. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Остальным оказывается медицинская помощь.

На месте продолжаются работы по ликвидации последствий удара. Задействованы экстренные службы и профильные специалисты.

Напомним, около 11:00 жители Одессы и области сообщали о мощных взрывах во время воздушной тревоги.