Ключевые моменты:

Жители Одессы сообщили минимум о двух взрывах во время воздушной тревоги.

Мониторинговые каналы предупреждают об угрозе баллистики с территории Крыма.

В акватории Черного моря фиксируют группу ударных беспилотников.

Атака на Одесчину 5 июня: что известно сейчас

Около 11:00 в Одессе и области объявили воздушную тревогу. Через некоторое время жители разных районов города услышали серию взрывов. Мониторинговые каналы сообщают об атаке баллисткой на Маяки.

Угроза применения баллистического вооружения с территории временно оккупированного Крыма сохраняется. Одновременно сообщается о движении группы беспилотников со стороны Черного моря.

Официальной информации о последствиях на момент публикации не поступало.

По состоянию на сейчас воздушная тревога в Одессе и области продолжается.

Жителей просят оставаться в укрытиях, не публиковать фото и видео работы ПВО и дождаться официальной информации от военных и местных властей.

Информация обновляется.