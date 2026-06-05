Ключевые моменты:

В Одесской области одновременно работают 10 дорожных бригад.

Работы идут на международных и региональных трассах.

Водителей просят быть внимательнее и снижать скорость возле участков ремонта.

Ремонт дорог в Одесской области: где сейчас работают бригады

Как сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области, работы продолжаются сразу на нескольких важных направлениях. Речь идет о текущем эксплуатационном содержании дорог — ремонте повреждений и поддержании покрытия в рабочем состоянии.

Сейчас дорожники работают на трассах:

— М-05 Киев — Одесса;

— М-14 Одесса — Мелитополь — Новоазовск;

— Р-71 Одесса — Ивановка — Ананьев — Песчаная — Хащеватое — Колодистое — Рыжавка — /М-05/;

— Р-75 КПП «Тимково» — Балта — Первомайск — Домановка — Александровка;

— Т-16-25 КПП «Кучурган» — Беляевка — Маяки — Овидиополь.

Из-за присутствия техники на отдельных участках возможно временное снижение скорости и изменение организации движения. Водителей просят заранее обращать внимание на временные дорожные знаки, соблюдать дистанцию и быть осторожнее возле мест проведения работ.

В дорожной службе объясняют: такие работы нужны не только для комфорта, но и для безопасности движения и стабильной логистики между громадами области.

Напомним, месяц назад в Одесской области объявили сразу несколько тендеров на ремонт стратегической трассы М-05 Киев–Одесса. На обновление отдельных участков дороги планируют направить почти 1,76 миллиарда гривен, а завершить работы — до конца 2027 года.

Также в Украине завершили основной этап послезимнего ремонта автомобильных дорог государственного значения. В целом работы охватили ключевые транспортные маршруты, в частности направления, важные для Одесщины: трассу Киев — Одесса и южный коридор вдоль побережья.