Ключевые моменты:
- В Одесской области одновременно работают 10 дорожных бригад.
- Работы идут на международных и региональных трассах.
- Водителей просят быть внимательнее и снижать скорость возле участков ремонта.
Ремонт дорог в Одесской области: где сейчас работают бригады
Как сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области, работы продолжаются сразу на нескольких важных направлениях. Речь идет о текущем эксплуатационном содержании дорог — ремонте повреждений и поддержании покрытия в рабочем состоянии.
Сейчас дорожники работают на трассах:
— М-05 Киев — Одесса;
— М-14 Одесса — Мелитополь — Новоазовск;
— Р-71 Одесса — Ивановка — Ананьев — Песчаная — Хащеватое — Колодистое — Рыжавка — /М-05/;
— Р-75 КПП «Тимково» — Балта — Первомайск — Домановка — Александровка;
— Т-16-25 КПП «Кучурган» — Беляевка — Маяки — Овидиополь.
Из-за присутствия техники на отдельных участках возможно временное снижение скорости и изменение организации движения. Водителей просят заранее обращать внимание на временные дорожные знаки, соблюдать дистанцию и быть осторожнее возле мест проведения работ.
В дорожной службе объясняют: такие работы нужны не только для комфорта, но и для безопасности движения и стабильной логистики между громадами области.
Напомним, месяц назад в Одесской области объявили сразу несколько тендеров на ремонт стратегической трассы М-05 Киев–Одесса. На обновление отдельных участков дороги планируют направить почти 1,76 миллиарда гривен, а завершить работы — до конца 2027 года.
Также в Украине завершили основной этап послезимнего ремонта автомобильных дорог государственного значения. В целом работы охватили ключевые транспортные маршруты, в частности направления, важные для Одесщины: трассу Киев — Одесса и южный коридор вдоль побережья.