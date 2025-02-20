Как отметил соучредитель лаборатории «Архаика» Симон Радченко, одесские катакомбы — это нематериальное наследие, которое невозможно эвакуировать и защитить от любых повреждений. Оцифровка катакомб позволит в дальнейшем выявить влияние обстрелов на подземные пещеры.

В декабре 2016 года одесские каменоломни были внесены в Государственный реестр недвижимых объектов культурного наследия. Речь идет о трех объектах: «Древние каменоломни Карантинной балки, 1811-1814 гг», „Каменоломня Молдаванки, 1850-1880 гг“ и »Подземный ход Воронцовского дворца, 1826 г.»

3D-модель будет важной для карт катакомб, а также будет популяризировать этот туристический объект «для того, чтобы посетителям захотелось увидеть все это собственными глазами».

По словам заведующей отделом экспонирования Одесского археологического музея Оксаны Грицюты, это еще один исторический источник для исследователей, которые не могут приехать в Одессу и изучать пещеры. 3D-модель может стать «источником для написания научных исследований по истории, геологии и других отраслей».

К настоящему моменту ученые уже оцифровали одну локацию в катакомбах. Ожидается, что готовая модель будет размещена на сайте музея «Тайны подземной Одессы».

Напомним, Одесский археологический музей вместе с представителями ОО «Архаика» в течение месяца будут оцифровывать и создавать 3D-модели египетских артефактов, кипрской скульптуры, экспонатов из Самарканда. Также будет представлен юг Украины — Крым и Одесская область.

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