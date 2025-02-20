В ВМС показали кадры ночного воздушного боя военных моряков над Одессой:

Враг второй день подряд массированно атакует Одессу ударными беспилотниками. В результате удара 19 февраля возникли пожары в заведении общественного питания и в складском здании, повреждены админздание, автомойка, проезжая часть и остекление частного дома.

Пострадал один человек, 55-летний мужчина госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

В результате двух дней ударов по Одесскому району, без света на данный момент 89500 абонентов. Работы продолжаются круглосуточно.

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