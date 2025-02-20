Як зазначив співзасновник лабораторії «Архаїка» Симон Радченко, одеські катакомби – це нематеріальна спадщина, яку неможливо евакуювати і захистити від будь-яких пошкоджень. Оцифрування катакомб дасть змогу надалі виявити вплив обстрілів на підземні печери.

У грудні 2016 року одеські каменоломні були внесені до Державного реєстру нерухомих об’єктів культурної спадщини. Йдеться про три об’єкти: «Стародавні каменоломні Карантинної балки, 1811-1814 рр.», “Каменоломня Молдаванки, 1850-1880 рр.” і “Підземний хід Воронцовського палацу, 1826 р.”.

3D-модель буде важливою для карт катакомб, а також популяризуватиме цей туристичний об’єкт «для того, щоб відвідувачам захотілося побачити все це на власні очі».

За словами завідувачки відділу експонування Одеського археологічного музею Оксани Грицюти, це ще одне історичне джерело для дослідників, які не можуть приїхати до Одеси і вивчати печери. 3D-модель може стати «джерелом для написання наукових досліджень з історії, геології та інших галузей».

До теперішнього моменту вчені вже оцифрували одну локацію в катакомбах. Очікується, що готову модель буде розміщено на сайті музею «Таємниці підземної Одеси».

Нагадаємо, Одеський археологічний музей разом із представниками ГО «Архаїка» впродовж місяця оцифровуватимуть і створюватимуть 3D-моделі єгипетських артефактів, кіпрської скульптури, експонатів із Самарканда. Також буде представлений південь України – Крим та Одеська область.

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