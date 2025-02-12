Проект реализуется совместно с международными специалистами и исследовательской лабораторией «Архаика». Об этом сообщили в Одесском археологическом музее.

Над созданием виртуальных моделей ценных экспонатов музея будут работать ученые Мария Лобанова и Оксана Грицюта, которые прошли обучение у специалистов в Польше. Для 3D моделирования музей получил необходимое оборудование и программное обеспечение.

Помогут с оцифровкой и представители «Архаики», которые, помимо прочего, привезли из Киева недостающую технику.

Как сообщила заведующая отделом экспонирования Оксана Грицюта, работа рассчитана на две недели.

В ближайшее время планируется создать 60 3D моделей музейных экспонатов, среди которых артефакты из египетской коллекции, античные вазы и уникальная известняковая плита с изображениями людей и животных, найденная в Усатово.

По словам заведующей отделом научной обработки и хранения фондов Марии Лобановой, будет представлен разнообразный диапазон экспонатов — египетские артефакты, кипрская скульптура, средневековые артефакты из Самарканда. Также будет представлен много артефактов из Крыма.

3D-модели основной экспозиции музея, которая не доступна для посетителей из-за войны, планируется использовать для виртуальных выставок, чтобы предоставить возможность обществ приобщаться к культурному наследию. В будущем музей планирует использовать эти модели в научной и популяризаторской работе, а также публиковать их в социальных сетях для широкой аудитории.

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