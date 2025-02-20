Как сообщил руководитель Одесской ОВА, котельные уже начали работу и,

после набора необходимых параметров теплоносителя, отопление постепенно начнет возвращаться в дома тех одесситов, которые со вчерашнего дня были без тепла.

Всего за последние сутки энергетики вернули свет в дома 40 тысяч клиентов. Заживлена критическая инфраструктура.

Без напряжения пока остаются 49 тысяч абонентов. Работы продолжаются.

“Делаем все, чтобы как можно быстрее вернуть свет в каждую квартиру и дом. Когда у вас появится свет, просим не включать одновременно несколько энергоемких приборов, а использовать их по очереди. Это поможет избежать перегрузки поврежденной энергосистемы и предотвратить аварии”, — сообщили в ДТЭК Одесские электросети.

В ночь на 19 февраля Одесса снова подверглась массированной атаке вражеских дронов. Российские агрессоры нанесли удар по гражданскому энергетическому объекту. Как следствие – без света и тепла остались более 150 тысяч одесситов, школы, детсады и больницы.

Из-за вечерней атаки 19 февраля без электроснабжения остались около пяти тысяч жителей одного из районов Одессы.

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