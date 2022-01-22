Учения против десанта и Лавренчук на свободе: главные новости Одессы за 20 января

В пятницу, 21 января 2022 года, «Одесская жизнь» писала о следующих знаковых и просто интересных событиях в Одессе и Одесской области.

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