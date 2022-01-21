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Здание Новобазарной синагоги на одесской Ольгиевской: снос остановлен, что дальше?

Здание Новобазарной синагоги на одесской Ольгиевской: снос остановлен, что дальше?

В Одессе остановили демонтаж заброшенного здания бывшей Новобазарной синагоги.

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18 января «Одесская жизнь» сообщала, что здание бывшей Новобазарной синагоги на улице Ольгиевской «потихоньку» сносят.

Новобазарная синагога, декабрь 2021 г.

Так выглядело здание бывшей синагоги на Ольгиевской в декабре 2021 года

Новобазарная синаога, январь 2022 г.-4

Так фасад здания выглядит сегодня

Как сообщил на своей странице в Facebook начальник управления Государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) Одесского горсовета Александр Авдеев, демонтаж проводился незаконно, и сейчас он остановлен.

«Мы зафиксировали факт незаконных работ, и провели комиссионное обследование с участием должностных лиц Приморской райадминистрации и Управления по вопросам охраны объектов культурного наследия»,

– рассказал Авдеев.

Во время осмотра объекта владелец или его уполномоченное лицо отсутствовали, чиновники остановили работы, о чем составлен соответствующий акт.

«Мы уже начали внеплановую проверку по факту самовольного выполнения подготовительных работ. Сейчас работы не выполняются, объект закрыт и доступ ограничен»,

– пишет глава ГАСКа.

Напомним, что по состоянию на 18 января фасад здания уже был частично демонтирован и, соответственно, «видоизменен».

Как сообщалось, Новобазарная синагога получила свое название от близости с Новому базару. В советские времена здесь располагался завод «Динамо». В начале 80-х тут размещался Производственный творческо-экспериментальный комбинат Общества охраны памятников истории и культуры.

В 1991 году ее здание стало «выявленным памятником архитектуры», в 2008 перестало быть таковым. Сразу после этого – в 2009-м – здание постиг пожар. Но его фасадом, пусть даже укрытым высоким забором, еще можно было полюбоваться…

Статья по теме: Заброшка на Ольгиевской: что стало с бывшим памятником архитектуры

После того пожара то и дело появлялись объявления о продаже здания. Объявления о продаже появляются и по сей день.

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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