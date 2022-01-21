В Одессе прошли учения: бойцы 28-й бригады тренировались отбивать десант (фоторепортаж)

Большой резонанс в Одессе вызвало сообщение, что 19 и 20 января по улицам города будет передвигаться военная техника. Оказалось, что украинские военные в Одесской и Николаевской областях тренировались оборонять побережье от возможного десанта.

Угроза нападения России на Украину с каждым днем все возрастает. Мировые и украинские медиа то и дело публикуют планы возможной атаки. Среди них часто встречается вариант с высадкой морского десанта на побережье в районе Одесской и Николаевской областей.

Чтобы этого не допустить и защитить территорию Украины от атаки агрессивных соседей, бойцы 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода в течении двух дней на местности тренировали свои действия по обороне побережья.

В сообщении пресс-службы бригады сказано:

19-20 января 28 отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода провела тактико-специальное обучение по прикрытию участка морского побережья.

По легенде военным в 5 утра поступил сигнал об атаке противника. Подразделения бригады заняли оборону десантно-доступных участков побережья от Коблево до Черноморки, разместив боевую технику и создав систему огня.

Целью занятий было обучение командиров всех уровней и штабов в звене бригада – батальон по качественному планированию действий по прикрытию участка морского побережья.

Также совершенствовались практические навыки командира и штаба бригады, командиров и штабов батальонов в принятии решений по сложившимся обстоятельствам и управлении подчиненными подразделениями при выполнении боевых задач в реальных условиях.

В пресс-службе отметили, что бригада справилась с поставленными задачами и показала высокие профессиональные качества по прикрытию участка морского побережья.

Ранее «Одесская Жизнь» писала, что в течении двух дней, среды 19 и четверга 20 января на некоторых одесских улицах будет перемещаться военная техника. Причиной таких действий украинские военные назвали тренировку Оперативного командования «Юг».

Также глава Одесской ОГА Сергей Гриневецкий рассказал, готова ли область к возможному вторжению России.

По его словам руководители районных администраций и объединенных территориальных громад (ОТГ) Одесской области знают и понимают, что делать в случае возможных военных действий в регионе.

А в области формируется бригада территориальной обороны с батальонами в каждом районе.

Российская Федерация не первый раз ведет себя агрессивно на границах с Украиной и угрожает нашей стране военным вторжением.

Еще новости Одессы о возможном военном вторжении РФ в Украину:

Фото пресс-службы 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода

Цей матеріал також доступний українською