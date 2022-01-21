В Одессе хотят высадить около 1600 сосен у школ и детсадов (фото)

Одесская Дача Маразли: застывшая в ожидании участи Историческое красивейшее здание, именуемое Дачей Маразли на Лидерсовском бульваре, 13, пребывает в упадке давно. Год назад оно было, что называется, у всех на устах: одесситы собирались на митинги в его защиту, по аналогии с двумя другими историческими зданиями – типографией Фесенко и Театром Ришелье – на Ришельевской. Последних двух уже нет. Дача Маразли жива. И сейчас в очередной раз она словно застыла в ожидании своей участи. ПОДРОБНЕЕ

Одесская область – на 3-м месте по количеству рекордов в Украине за 2021 год Национальный Реестр Рекордов Украины определил тройку городов, в которых зарегистрировано больше рекордов по результатам 2021 года. В частности, Одесская область вышла на позицию «бронзового» лидера, оказавшись на 3-м месте после Киева и Днепра. Помимо Одессы, здесь отличились такие активные города Одесщины, как Доброслав, Нерубайское, Черноморск и Любашевка.

Об этом сообщила руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова. ПОДРОБНЕЕ