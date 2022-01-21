В Одессе хотят высадить около 1600 сосен у школ и детсадов (фото)

В Одессе стартовала акция по высадке сосен возле школ и детсадов города.
Как сообщает пресс-служба горсовета, специалисты коммунального предприятия «Горзелентрест» планируют высадить порядка 1600 вечнозеленых деревьев на территориях, прилегающих к школам и детсадам в разных районах города.
Первые 32 сосны озеленители высадили возле школы №4 на Адмиральском проспекте.
Историческое красивейшее здание, именуемое Дачей Маразли на Лидерсовском бульваре, 13, пребывает в упадке давно. Год назад оно было, что называется, у всех на устах: одесситы собирались на митинги в его защиту, по аналогии с двумя другими историческими зданиями – типографией Фесенко и Театром Ришелье – на Ришельевской. Последних двух уже нет. Дача Маразли жива. И сейчас в очередной раз она словно застыла в ожидании своей участи.
Национальный Реестр Рекордов Украины определил тройку городов, в которых зарегистрировано больше рекордов по результатам 2021 года. В частности, Одесская область вышла на позицию «бронзового» лидера, оказавшись на 3-м месте после Киева и Днепра. Помимо Одессы, здесь отличились такие активные города Одесщины, как Доброслав, Нерубайское, Черноморск и Любашевка.
Об этом сообщила руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.
В Одессе тестируют новый формат комплексной уборки города. Так, во вторник, 18 января, работники коммунальных предприятий на примере дома по улице Космонавтов, 4 на Черемушках показали, как теперь будут наводить порядок во дворах и межквартальных территориях.