Масштабный пожар под Одессой: сгорели два скандальных «эко-дома» (фото)

В ночь на пятницу, 21 января 2022 года, в селе Лиманка под Одессой, в районе 411-й батареи, случился масштабный пожар – горел недостроенный жилкомплекс «Комфорт».

Пожар в Лиманке тушили 3,5 часа

Как сообщили в областном управлении ГСЧС, к моменту приезда спасателей огонь полностью охватил два нежилых деревянных корпуса. А из-за сильного ветра возникла угроза, что пламя перекинется на соседние дома.

Чтобы одолеть пожар, площадь которого составила 1200 квадратных метров, спасателям понадобилось почти три с половиной часа. С огнем боролись 40 сотрудников ГСЧС.

Погибших и пострадавших на пожаре нет. Но дома сгорели дотла.

Застройщица «эко-домов» кинула одесситов на 28 миллионов

Отметим, что сгоревший ЖК ранее приобрел скандальную известность. Еще в 2020 году сообщалось, что начальница жилищно-строительного кооператива «‎Комфорт»‎, которая кинула на 28 млн грн 60 одесских семей предстанет перед судом.

Как выяснила прокуратура, с 2014 года на протяжении 6 лет застройщица собирала с пайщиков деньги на строительство «экологичного и энергосберегающего» жилья. Но в итоге выяснилось, что документы у застройщицы были «липовые», а адрес застройки был указан несуществующий. И обманутые пайщики получили лишь недостроенные бараки из фанеры посреди поля. В народе эти строения окрестили «домиками Ниф-Нифа и Нуф-Нуфа». После того, как ГАСК выписал запрет на продолжение строительных работ, так как стройка велась незаконно, «эко-дома» долгое время стояли заброшенными.

Теперь и этих недостроев больше нет.

Фото пресс-службы ГСЧС в Одесской области, Телеграм-канала Xydessa и 8News

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