Новости Одессы и Одесской области

Масштабный пожар под Одессой: сгорели два скандальных «эко-дома» (фото)

Масштабный пожар под Одессой: сгорели два скандальных «эко-дома» (фото)

В ночь на пятницу, 21 января 2022 года, в селе Лиманка под Одессой, в районе 411-й батареи, случился масштабный пожар – горел недостроенный жилкомплекс «Комфорт».

Пожар в Лиманке тушили 3,5 часа

Рецепты

Как сообщили в областном управлении ГСЧС, к моменту приезда спасателей огонь полностью охватил два нежилых деревянных корпуса. А из-за сильного ветра возникла угроза, что пламя перекинется на соседние дома.

пожар в Лиманке2

Фото Телеграм-канала Xydessa

Чтобы одолеть пожар, площадь которого составила 1200 квадратных метров, спасателям понадобилось почти три с половиной часа. С огнем боролись 40 сотрудников ГСЧС.

пожар в Лиманке3

пожар в Лиманке4

Погибших и пострадавших на пожаре нет. Но дома сгорели дотла.

Застройщица «эко-домов» кинула одесситов на 28 миллионов

Отметим, что сгоревший ЖК ранее приобрел скандальную известность. Еще в 2020 году сообщалось, что начальница жилищно-строительного кооператива «‎Комфорт»‎, которая кинула на 28 млн грн 60 одесских семей предстанет перед судом.

Как выяснила прокуратура, с 2014 года на протяжении 6 лет застройщица собирала с пайщиков деньги на строительство «экологичного и энергосберегающего» жилья. Но в итоге выяснилось, что документы у застройщицы были «липовые», а адрес застройки был указан несуществующий. И обманутые пайщики получили лишь недостроенные бараки из фанеры посреди поля. В народе эти строения окрестили «домиками Ниф-Нифа и Нуф-Нуфа». После того, как ГАСК выписал запрет на продолжение строительных работ, так как стройка велась незаконно, «эко-дома» долгое время стояли заброшенными.

Эко-дома в Лиманке

Так выглядели «эко-дома» до пожара. Фото 8News

Эко-дома в Лиманке2

Теперь и этих недостроев больше нет.

Фото пресс-службы ГСЧС в Одесской области, Телеграм-канала Xydessa и 8News

Цей матеріал також доступний українською

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Цей матеріал також доступний українською

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить