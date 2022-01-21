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Коронавирус в Одесской области 21 января: заболеваемость резко выросла

Коронавирус в Одесской области 21 января: заболеваемость резко выросла

По состоянию на утро пятницы, 21 января 2022 года, в Одесской области, как и в Украине в целом, снова пошел резкий рост заболеваемости коронавирусной болезнью.

Коронавирус в Одесской области 21 января

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По информации Минздрава Украины, за прошедшие сутки, 20 января 2022 года, в Одесской области официально зарегистрировали 1036 новых случая заражения COVID-19, притом, что днем ранее их было 944. В целом на сегодняшний день в регионе насчитывается 247 265 зараженных.

За прошедшие сутки от последствий заражения коронавирусом умерли 6 больных (днем ранее их было 7). А всего с начала пандемии от COVID-19 скончались 5 676 жителей области.

Между тем, за сутки выздоровел всего 41 больной (всего таковых 231 565). Продолжают болеть 10 124 человек.

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Коронавирус в Украине 21 января

В Украине на утро 21 января, зарегистрировали уже 20 156 новых случаев COVID-19 против 18 479 днем ранее. А в целом с начала пандемии в стране число зараженных выросло до 3 819 538 человек.

За сутки от коронавирусной болезни скончались 150 человек (днем ранее – 131). А всего таковых в стране 98 993.

Выздоровели 4 486 больных (всего их 3 576 268).

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Редакция ПРОФИЛЬ

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