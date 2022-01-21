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Почему греется вилка в розетке?

Почему греется вилка в розетке?

Вы дотронулись рукой до вилки стиральной машины или бойлера, а она горячая. Это не нормально, так быть не должно. Вам нужно как можно скорее устранить эту проблему.

Рецепты

Давайте разберемся, почему греются вилки электроприборов и как это исправить.

Почему греется вилка бойлера или стиральной машины?

Это происходит из-за плохого электрического контакта. Чем хуже контакт, тем выше будет температура. Когда металлические части проводников слабо прилегают друг к другу, то возрастает переходное сопротивление. Нагревается розетка и вместе с ней нагревается вилка.

Чаще всего проблема именно в розетке. Контактные пластины внутри могут ослабнуть или окислиться, что приводит к повышению температуры. Еще могут ослабнуть винтовые зажимы, которыми прикручен провод к механизму розетки.

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Иногда вилка греется из-за того, что электроприбор слишком мощный, а проводка в квартире не рассчитана на это. Например, электрики проложили кабель сечением 1,5 мм2, вместо положенных 2,5 мм2.

Что делать, если греется вилка бойлера?

Бывает, что неисправна сама штепсельная вилка. Но сейчас их изготавливают в литом корпусе, поэтому это довольно редкая причина.

Насколько это опасно, что греется вилка в розетке?

Это может привести к короткому замыканию и пожару. В теории, должен сработать автоматический выключатель в вашем квартирном щите, и обесточить линию. Его функция именно в этом — отключаться при коротком замыкании и когда температура проводов становится выше нормы.

Однако, у многих одесситов в щите один автомат на всю квартиру. А в старом фонде до сих пор используются пробки. Это никак не защитит от пожара.

Что делать, если греется вилка в розетке?

Что делать, если греется вилка в розетке?

Если вилка в розетке сильно нагрелась, не пытайтесь ее оттуда вытащить. Из-за высокой температуры есть риск деформировать пластик или испортить вилку. Для начала попробуйте «снять нагрузку» — отключите ваш бойлер, обогреватель или чайник с помощью кнопки на самом устройстве.

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Если на электроприборе нет кнопки или регулятора, тогда обесточьте линию в квартирном щите. Подождите пока вилка остынет, и только после этого попробуйте вынуть ее из розетки.

Что делать, если греется вилка в розетке?

Обратите внимание на латунные контакты в розетке. Серый или фиолетовый цвет говорит о том, что они подверглись высокой температуре и больше не пригодны. В этом случае розетку нужно заменить.

Плохой контакт может быть на винтовых зажимах, там где провод подключен к механизму розетки. Подтяните контакты и удостоверьтесь, что у провода сечение не ниже 2,5 мм2. Если провод тонкий, то ситуация обязательно повторится в будущем. В этом случае поможет только замена проводки.

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Фото: Thewirenut, LeroyMerlin

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Редакция ПРОФИЛЬ

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