Почему греется вилка в розетке?

Вы дотронулись рукой до вилки стиральной машины или бойлера, а она горячая. Это не нормально, так быть не должно. Вам нужно как можно скорее устранить эту проблему.

Давайте разберемся, почему греются вилки электроприборов и как это исправить.

Почему греется вилка бойлера или стиральной машины?

Это происходит из-за плохого электрического контакта. Чем хуже контакт, тем выше будет температура. Когда металлические части проводников слабо прилегают друг к другу, то возрастает переходное сопротивление. Нагревается розетка и вместе с ней нагревается вилка.

Чаще всего проблема именно в розетке. Контактные пластины внутри могут ослабнуть или окислиться, что приводит к повышению температуры. Еще могут ослабнуть винтовые зажимы, которыми прикручен провод к механизму розетки.

Иногда вилка греется из-за того, что электроприбор слишком мощный, а проводка в квартире не рассчитана на это. Например, электрики проложили кабель сечением 1,5 мм2, вместо положенных 2,5 мм2.

Бывает, что неисправна сама штепсельная вилка. Но сейчас их изготавливают в литом корпусе, поэтому это довольно редкая причина.

Насколько это опасно, что греется вилка в розетке?

Это может привести к короткому замыканию и пожару. В теории, должен сработать автоматический выключатель в вашем квартирном щите, и обесточить линию. Его функция именно в этом — отключаться при коротком замыкании и когда температура проводов становится выше нормы.

Однако, у многих одесситов в щите один автомат на всю квартиру. А в старом фонде до сих пор используются пробки. Это никак не защитит от пожара.

Что делать, если греется вилка в розетке?

Если вилка в розетке сильно нагрелась, не пытайтесь ее оттуда вытащить. Из-за высокой температуры есть риск деформировать пластик или испортить вилку. Для начала попробуйте «снять нагрузку» — отключите ваш бойлер, обогреватель или чайник с помощью кнопки на самом устройстве.

Если на электроприборе нет кнопки или регулятора, тогда обесточьте линию в квартирном щите. Подождите пока вилка остынет, и только после этого попробуйте вынуть ее из розетки.

Обратите внимание на латунные контакты в розетке. Серый или фиолетовый цвет говорит о том, что они подверглись высокой температуре и больше не пригодны. В этом случае розетку нужно заменить.

Плохой контакт может быть на винтовых зажимах, там где провод подключен к механизму розетки. Подтяните контакты и удостоверьтесь, что у провода сечение не ниже 2,5 мм2. Если провод тонкий, то ситуация обязательно повторится в будущем. В этом случае поможет только замена проводки.

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Фото: Thewirenut, LeroyMerlin

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