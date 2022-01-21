Глава Одесской ОГА рассказал, готова ли область к возможному вторжению России

Руководители районных администраций и объединенных территориальных громад (ОТГ) Одесской области знают и понимают, что делать в случае возможных военных действий в регионе.

Об этом рассказал глава Одесской облгосадминистрации Сергей Гриневецкий в интервью «Суспільному».

Каков план действий у руководства Одесской области в случае военной агрессии?

В частности, отвечая на вопрос, каков план действий у руководства области в случае военного нападения со стороны России, Гриневецкий напомнил, что с 1 января 2022 года вступил в силу закон «Об основах национального сопротивления», где четко разграничены обязанности военных и гражданских лиц.

По его словам, в Одессе формируется региональный центр, бригада в Одесском районе и батальоны в каждом районе. Их задача, пояснил глава ОГА, состоит в том, чтобы на местах провести обучение, как идет процесс мобилизации.

А отвечая на вопрос, знают ли руководители райадминистраций и ОТГ, что делать в случае агрессии, Гриневецкий ответил:

«Руководители администраций и ОТГ знают и понимают, что делать в случае военных действий, ведь проходили соответствующие учения в июле. В области сейчас проводят инвентаризацию земель, чтобы обеспечить военнослужащих жильем».

При этом губернатор Одесской области добавил, что сейчас средства массовой информации зачастую «нагнетают ситуацию»:

«Кому-то это очень выгодно. Но я могу комментировать только факты, которые документально подтверждены. Сейчас идет политическая игра и борьба за Украину».

В каком состоянии бомбоубежища в Одесской области

Отвечая на вопрос, какие средства требуются для оборудования всех бомбоубежищ в области, Сергей Гриневецкий отметил, что инвентаризацию бомбоубежищ проводили в течение трех месяцев. Многие из них частные.

«Денежные средства на ремонт этих бомбоубежищ выделяет либо государство, либо область. Что касается зданий, которые находятся в частной собственности, то с собственниками нужно разве что договариваться»,

– добавил глава ОГА.

Отметим, что по информации областного управления ГСЧС, в Одесской области зафиксировано 923 защитных сооружения. После проверок прошлого года установлено, что полностью готовы из них 86, ограниченно готовы – 593 и не готовы – 244.

Статья по теме: Возможное нападение РФ на Одесчину и передача жилья военным: интервью с генералом

Ранее департамент муниципальной безопасности Одесского городского совета опубликовал онлайн-карту бомбоубежищ города.

Читайте также:

Фото Артема Виноградова

Цей матеріал також доступний українською