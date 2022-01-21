Почему появляются бородавки и как их лечить?

Бородавки часто причиняют дискомфорт, особенно если находятся на руках или ступнях. Они могут зудеть и чесаться, а иногда даже кровоточат.

Давайте разберемся, откуда берутся бородавки и как от них избавиться.

Что такое бородавки?

Это небольшие выпуклости на коже, вызванные вирусами папилломы человека (ВПЧ). Они грубые на ощупь и немного шероховатые. Иногда бывают с крошечными черными точками, что говорит о закупоренных кровеносных сосудах.

Бородавки уже очень давно преследуют человечество. Их даже обнаружили у египетской мумии, которой более 3000 лет.

Обычно, бородавки не опасны и проходят сами по себе. Чаще всего они появляются на пальцах или руках, но могут быть на стопах, гениталиях или лице. Многие люди удаляют свои бородавки, потому что они мешают нормально жить или просто смущают своим видом.

Почему появляются бородавки?

Вирусы папилломы человека насчитывают более 150 типов, но лишь немногие из них вызывают бородавки на руках и теле. Некоторые штаммы передаются половым путем. Однако, большинство из этих вирусов распространяются при случайном контакте с кожей или через предметы общего пользования, такие как полотенца или мочалки.

Вирусы попадают в организм через повреждения кожи и царапины. Привычка грызть ногти и обдирать заусенцы на пальцах также может привести к появлению бородавок, предупреждают специалисты Клиники Майо.

Иммунная система каждого человека реагирует на эти вирусы по-своему. Поэтому после контакта не обязательно появятся бородавки на руках или теле. В группу повышенного риска входят:

Дети и молодые люди . Их организм мог не выработать иммунитет к вирусу

. Их организм мог не выработать иммунитет к вирусу Люди с ослабленным иммунитетом. Например, перенесшие трансплантацию органов или больные ВИЧ/СПИД

Появление бородавки может занять от 2 до 6 месяцев, после воздействия вируса папилломы человека.

Можно ли избавиться от бородавки самостоятельно?

Можно. В аптеках продают специальные кремы, спреи и пластыри с салициловой кислотой. Бородавка не исчезнет за один день, лечение может занять до 3 месяцев. Эти процедуры иногда приводят к раздражению кожи и не всегда бывают эффективными.

Не пользуйтесь аптечными средствами, если у вас бородавка на лице. Обратитесь за консультацией к своему семейному врачу. Он назначит вам лечение или направит к дерматологу.

К врачу следует обратиться в следующих случаях:

у вас бородавка на лице или половых органах

бородавка постоянно возвращается в одном месте

у вас очень большая или болезненная бородавка

бородавка кровоточит или меняет свой внешний вид

У взрослых людей множественные бородавки могут свидетельствовать о сбоях в работе иммунной системы.

Как врачи удаляют бородавки?

Если ваша бородавка не поддается домашнему лечению, ее можно удалить в клинике. Существует несколько основных методик:

Лазерное удаление . Бородавку выпаривают лазерным импульсом без прямого контакта с кожей. Цены на удаление бородавок в Одессе лазером начинаются от 400 гривен

. Бородавку выпаривают лазерным импульсом без прямого контакта с кожей. Цены на удаление бородавок в Одессе лазером начинаются от 400 гривен Замораживание жидким азотом . Эта процедура может быть немного болезненной, но обычно хорошо работает. Специальный криодеструктор воздействует на ткани низкой температурой, вызывая небольшой волдырь под бородавкой и вокруг нее. Бородавка в буквальном смысле отслаивается от кожи в течение недели. Стоимость процедуры начинается от 200 гривен

. Эта процедура может быть немного болезненной, но обычно хорошо работает. Специальный криодеструктор воздействует на ткани низкой температурой, вызывая небольшой волдырь под бородавкой и вокруг нее. Бородавка в буквальном смысле отслаивается от кожи в течение недели. Стоимость процедуры начинается от 200 гривен Высокочастотные радиоволны . Бесконтактное воздействие на бородавку. Аппарат удаляет тонкий слой кожи, не повреждая окружающие ткани. Стоимость процедуры начинается от 200 гривен

. Бесконтактное воздействие на бородавку. Аппарат удаляет тонкий слой кожи, не повреждая окружающие ткани. Стоимость процедуры начинается от 200 гривен Хирургическое удаление. Этот метод рассматривают, когда другие не сработали. Врач срезает бородавку скальпелем или прижигает электричеством. Для операции необходим укол анестетика

В Одессе огромное количество клиник, где можно удалить бородавку. Но перед этим стоит посетить своего семейного врача. Если вы принимаете какие-то лекарства, в том числе безрецептурные пищевые добавки или БАДы, сообщите об этом врачу. Возможно, что они влияют на вашу иммунную систему.

Чтобы бородавки не распространялись по телу, не царапайте их и не ковыряйте. Закрывайте бородавки пластырем или повязкой — это снизит риск передачи вируса другим людям. Регулярно мойте руки.

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Фото: NHS, istockphoto

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