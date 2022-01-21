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Ледокол «Ноосфера» снова в Одессе: куда он отправится через неделю?

Ледокол «Ноосфера» снова в Одессе: куда он отправится через неделю?

Научно-исследовательское судно «Ноосфера» судно сейчас стоит у причала Одесского морвокзала. Оно пришло из порта Черноморска, где проходило техобслуживание и ходовые испытания. Ведь впереди первая экспедиция в Антарктиду.

Рецепты

Ходовые испытания и техническое обслуживание «Ноосферы» прошли успешно. В Одессе на ледокол погрузят все необходимое для украинских полярников на антарктической станции «Академик Вернадский» и научных исследований мирового океана.

Отправление «Ноосферы» в Антарктиду в Национальном арктическом научном центре запланировали уже на следующей неделе.

 

В сообщении центра сказано:

Была протестирована работа двигателей, управляемость судна на разных режимах хода, а также готовность к спуску спасательных шлюпок и плотов, работа якорей и палубного оборудования, в частности, устройств для погружения научных приборов и пробоотборников и т.д.

Испытали при подготовке судна и систему динамического позиционирования. «Ноосфера» пока единственное судно в Украине, имеющее такую систему. С ее помощью корабль способен часами находиться в одной точке с отклонениями всего в несколько сантиметров.

Недавно «Одесская Жизнь» писала, что украинский ледокол «Ноосфера» не сумел вовремя отплыть в Антарктиду. Причина — из-за новогодних праздников не все необходимые грузы успели доставить на ледокол вовремя.

Ледокол «Ноосфера» ранее принадлежал Великобритании и назывался James Clark Ross. А в 2021 году его за символические 5 млн. долл приобрела Украина для доставки людей и грузов на антарктическую станцию «Академик Вернадский» а также для проведения научных исследований мирового океана.

Символичным является и тот факт, что именно В 1996 году именно этот ледокол James Clark Ross доставил на станцию первую украинскую миссию. 29 октября 2021 года президент Украины Владимир Зеленский посетил Одессу и принял участие в процедуре переименования ледокола.

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Фото Юлии Сущенко

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Редакция ПРОФИЛЬ

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