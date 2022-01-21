Новости Одессы и Одесской области

Евгений Лавренчук на свободе: в Италии выпустили из СИЗО экс-режиссера Одесской оперы

Евгений Лавренчук на свободе: в Италии выпустили из СИЗО экс-режиссера Одесской оперы

Украинского режиссера Евгения Лавренчука итальянская полиция выпустила из-под стражи под домашний арест. Ранее он был задержан в Неаполе по запросу России, где режиссера обвинили в финансовых махинациях.

Рецепты

Об этом сообщила Ирина Лавренчук, мать задержанного.

Друзья! Есть новость!

Евгения отпустили под домашний арест! Вчера поздно ночью мы смогли с ним коротко пообщаться – он в бодром настроении, состояние здоровья нормальное, просит передать вам всем огромную благодарность за поддержку,

— написала она на своей страничке в Facebook.

Освобождения Евгения Лавренчука из СИЗО Неаполя добивались в украинском Министерстве иностранных дел. Дипломаты проявляли активность как из Киева, так и на месте, в украинском консульстве в Неаполе. Также сильно помогли адвокаты режиссера.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что Евгения Лавренчука задержали в итальянском Неаполе еще 17 декабря. Российская федерация объявила его в международный розыск добивается экстрадиции режиссера в РФ.

Там ему вменяют мошенничество в особо крупных размерах и, по российскому законодательству, за это предусмотрено наказание до 6 лет лишения свободы.

В Украине дело против Лавренчука считают политическим. До 2014 года режиссер руководил «Польским театром в Москве».

После аннексии Крыма и вооруженного конфликта с Россией на Донбассе Лавренчук в знак протеста покинул Россию. После этого театр признали банкротом, а его учредителей московские власти привлекли к гражданской ответственности за долги.

С 2018 по 2021 год Евгений Лавренчук работал главным режиссером Одесского национального академического театра оперы и балета. Одно из последних интервью на этом посту Евгений Лавренчук дал «Одесской Жизни»: Главный режиссер Одесского оперного Евгений Лавренчук — «Мне было очень комфортно с Надеждой Бабич»

Евгений Лавренчук — украинский, польский театральный режиссер, педагог. Соучредитель (2002) и художественный руководитель «Польского театра в Москве» (до 2014 г.) и «Школы актерского мастерства и режиссуры». С 2018 по 2021 год он был главным режиссером Одесского национального академического театра оперы и балета.

Еще новости Одессы о Евгении Лавренчуке:

 

 

Цей матеріал також доступний українською

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Цей матеріал також доступний українською

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить