Евгений Лавренчук на свободе: в Италии выпустили из СИЗО экс-режиссера Одесской оперы

Украинского режиссера Евгения Лавренчука итальянская полиция выпустила из-под стражи под домашний арест. Ранее он был задержан в Неаполе по запросу России, где режиссера обвинили в финансовых махинациях.

Об этом сообщила Ирина Лавренчук, мать задержанного.

Друзья! Есть новость! Евгения отпустили под домашний арест! Вчера поздно ночью мы смогли с ним коротко пообщаться – он в бодром настроении, состояние здоровья нормальное, просит передать вам всем огромную благодарность за поддержку,

— написала она на своей страничке в Facebook.

Освобождения Евгения Лавренчука из СИЗО Неаполя добивались в украинском Министерстве иностранных дел. Дипломаты проявляли активность как из Киева, так и на месте, в украинском консульстве в Неаполе. Также сильно помогли адвокаты режиссера.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что Евгения Лавренчука задержали в итальянском Неаполе еще 17 декабря. Российская федерация объявила его в международный розыск добивается экстрадиции режиссера в РФ.

Там ему вменяют мошенничество в особо крупных размерах и, по российскому законодательству, за это предусмотрено наказание до 6 лет лишения свободы.

В Украине дело против Лавренчука считают политическим. До 2014 года режиссер руководил «Польским театром в Москве».

После аннексии Крыма и вооруженного конфликта с Россией на Донбассе Лавренчук в знак протеста покинул Россию. После этого театр признали банкротом, а его учредителей московские власти привлекли к гражданской ответственности за долги.

С 2018 по 2021 год Евгений Лавренчук работал главным режиссером Одесского национального академического театра оперы и балета. Одно из последних интервью на этом посту Евгений Лавренчук дал «Одесской Жизни»: Главный режиссер Одесского оперного Евгений Лавренчук — «Мне было очень комфортно с Надеждой Бабич»

Евгений Лавренчук — украинский, польский театральный режиссер, педагог. Соучредитель (2002) и художественный руководитель «Польского театра в Москве» (до 2014 г.) и «Школы актерского мастерства и режиссуры». С 2018 по 2021 год он был главным режиссером Одесского национального академического театра оперы и балета.

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