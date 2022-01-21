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Лоукостер Ryanair открывает новые рейсы из Одессы: куда полетят самолеты?

Лоукостер Ryanair открывает новые рейсы из Одессы: куда полетят самолеты?

Ирландская авиакомпания-лоукостер Ryanair открывает прямые авиарейсы из Одессы в Брюссель, Лондон и Венецию на летний период.

Рецепты

Как сообщает Одесский аэропорт, все одесские рейсы стартуют 27 марта 2022 года.

Так, одесситы смогут бюджетно долететь до аэропортов Шарлеруа (Брюссель), Станстед (Лондон) и Марко Поло (Венеция).

В Лондон и Брюссель можно будет улететь каждую среду и воскресенье, а в Венецию – каждый четверг и воскресенье.

Авиабилеты уже доступны на сайте перевозчика. Цена – от 25 евро в одну сторону.

В целом Ryanair планирует в 2022 году расширить сеть маршрутов из Украины, добавив 13 новых направлений. Это стало возможным после подписания соглашения об «открытом небе».

А всего с новыми 13-ю у Ryanair теперь в Украине будет 90 маршрутов.

Напомним, летом 2021 года авиакомпания Ryanair возобновила рейсы из Одессы в польский город Гданьск. А в сентябре Ryanair начал выполнять прямые рейсы из Одессы в Рим.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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