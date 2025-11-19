Ключевые моменты

  • На севере Одесской области 19 ноября выпал первый снег: Балта и Любашевка проснулись под белым покровом, что создало настоящую зимнюю атмосферу.
  • День пророка Авдия сопровождается народными приметами: советуют пить травяные чаи для здоровья, а также остерегаться мошенничества и несчастных случаев.

Первый снег в Любашевке и Балте — неожиданная красота

На севере Одесской области 19 ноября впервые в этом сезоне выпал снег. Утро в Балте и Любашевке началось с тихого белого покрова, который лёг на улицы, дворы, цветы, деревья. Для многих местных это стало неожиданностью ещё вчера здесь преобладала обычная осенняя палитра.

Люди делились фото, шутили, что зима решила напомнить о себе раньше, чем её ждали.

Хотя снег и недолговечный, он добавил Подольскому краю особого настроения словно короткое предчувствие зимы, которая уже совсем близко.

По церковному календарю 19 ноября — День пророка Авдия. В народе советуют в этот день употреблять чаи из целебных трав. Такие отвары помогут сохранить здоровье и согреть дом изнутри, чтобы защитить его жителей от болезней.

А ещё, день 19 ноября наши предки считали неудачным. По народным приметам сегодня вероятны мошенничества и несчастные случаи. Поэтому в старину люди старались не выходить из дома и не доверять незнакомцам.

Святой Авдий считается покровителем семьи и домашнего уюта. Поэтому православные сегодня просят у него семейного благополучия.

Авторы текста и фото — Любовь КУЗЬМЕНКО и Юрий ФЕДОРЧУК

