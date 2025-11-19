Ключевые моменты

На севере Одесской области 19 ноября выпал первый снег: Балта и Любашевка проснулись под белым покровом, что создало настоящую зимнюю атмосферу.

День пророка Авдия сопровождается народными приметами: советуют пить травяные чаи для здоровья, а также остерегаться мошенничества и несчастных случаев.

Первый снег в Любашевке и Балте — неожиданная красота

На севере Одесской области 19 ноября впервые в этом сезоне выпал снег. Утро в Балте и Любашевке началось с тихого белого покрова, который лёг на улицы, дворы, цветы, деревья. Для многих местных это стало неожиданностью — ещё вчера здесь преобладала обычная осенняя палитра.

Люди делились фото, шутили, что зима решила напомнить о себе раньше, чем её ждали.

Хотя снег и недолговечный, он добавил Подольскому краю особого настроения — словно короткое предчувствие зимы, которая уже совсем близко.

Интересно

По церковному календарю 19 ноября — День пророка Авдия. В народе советуют в этот день употреблять чаи из целебных трав. Такие отвары помогут сохранить здоровье и согреть дом изнутри, чтобы защитить его жителей от болезней.

А ещё, день 19 ноября наши предки считали неудачным. По народным приметам сегодня вероятны мошенничества и несчастные случаи. Поэтому в старину люди старались не выходить из дома и не доверять незнакомцам.

Святой Авдий считается покровителем семьи и домашнего уюта. Поэтому православные сегодня просят у него семейного благополучия.

Авторы текста и фото — Любовь КУЗЬМЕНКО и Юрий ФЕДОРЧУК