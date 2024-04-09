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Подросток зарезал мать и сестру: стали извесны шокирующие подробности убийства в Одесской области

Подросток зарезал мать и сестру: стали извесны шокирующие подробности убийства в Одесской области

16-летний житель Ананьева Подольского района, не получив карманных денег, зарезал маму и младшую сестренку и отправился гулять.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Трагедия произошла 6 апреля. О трагедии сообщил 11-летний мальчик, который придя домой обнаружил мертвыми свою маму и младшую сестренку.

Прибывшие на вызов правоохранители обнаружили тела 38-летней женщины и 7-летней девочки со следами телесных повреждений. Предварительно, обе жертвы скончались на месте от острой кровопотери и ножевых ранений.

Следователи установили причастность к преступлению старшего, 16-летнего, сына покойницы. Его оперативники разыскали на улице города во время прогулки.

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Как выяснилось, между подростком и матерью произошла ссора, когда мать отказала ему в карманных деньгах. Разозлившись, парень несколько раз ударил маму в шею кухонным ножом, после чего бросил в печь.

Так же он поступил и с сестренкой, которая стала свидетелем преступления. Ее брат зарезал другим ножом.

Результаты исследования биоматериалов подтвердили причастность парня к совершению преступления.

Сейчас подозреваемый находится в следственном изоляторе, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

За содеянное парню грозит лишение свободы на срок до 15-ти лет.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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