В Одесской области школьница зарезала и подожгла подругу – дело ушло в суд (видео)

В Одесской области школьница зарезала и подожгла подругу – дело ушло в суд (видео)

В Одесской области по доказательствам следователей полиции будут судить 15-летнюю школьницу – ее обвиняют в жестоком убийстве подруги. Дело направлено в суд.

Об этом сообщили в пресс-службе областного управления полиции.

Напомним, в начале января в Измаиле на берегу реки Дунай местный житель, гуляя с собакой, наткнутся на горящий труп девушки и сразу же известил о страшной находке полицию.

Следователи установили, что убита 14-летняя школьница. На ее теле обнаружили несколько ножевых ранений.

В тот же день полицейские выяснили, что к преступлению причастна знакомая убитой – ученица параллельного класса. Она призналась в содеянном и рассказала, что была обижена на подругу, потому что та якобы ее обворовывала.

По материалам следствия, девушка заранее тщательно подготовилась к убийству – взяла покрывало, нож, масло и спички и позвала подругу на прогулку к реке. Чтобы жертва ничего не заподозрила, обвиняемая сказала о якобы подготовленном для нее сюрпризе. Затем она попросила девушку сесть на покрывало, завязала ей глаза и несколько раз ударила ножом. В результате полученных травм потерпевшая сончалась. Тело убитой юная преступница облила растительным маслом, подожгла и убежала, бросив в огонь нож.

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Ранее ни сама девочка, ни ее семья в поле зрения полиции не попадали. После проведения ряда экспертиз и других следственных действий и собрав достаточное количество доказательств, девушку признали вменяемой и предъявили ей обвинения в умышленном убийстве. Обвинительный акт направлен в суд.

Ранее в Одессе задержали 36-летнего мужчину, который избил до смерти своего арендодателя, когда тот пришел просить плату за жилье. Чтобы скрыть следы преступления, он спрятал тело под кровать.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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