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ЕС может поднять вопрос российского военного присутствия в Приднестровье во время возможных переговоров по завершению войны в Украине.

Президент Молдовы Мая Санду назвала незаконное пребывание войск РФ главной проблемой Приднестровского региона.

Кишинев регулярно обсуждает этот вопрос с европейскими партнерами.

Приднестровье граничит с Одесской областью и считается одним из первых примеров русской гибридной войны.

После войны 1992 года регион остается непризнанным, а российские войска до сих пор находятся на его территории.

Санду сделала важное заявление

Президентка Молдовы Мая Санду заявила, что если начнутся переговоры о прекращении войны России против Украины, Европейский Союз может вынести на повестку дня вопрос пребывания российских военных в непризнанном Приднестровье.

По словам Санды, главной проблемой Приднестровского региона остается незаконное присутствие российских войск на территории Молдовы. Она подчеркнула, что Кишинев регулярно затрагивает этот вопрос в переговорах с европейскими партнерами.

«Приднестровский регион является частью Республики Молдова, потому мы постоянно обсуждаем эту тему. Самая большая проблема – незаконное пребывание российских войск. Этот вопрос каждый раз поднимаем и мы, и наши партнеры», — отметила президент.

Лидер Молдовы предположила, что в случае начала переговорного процесса по завершению войны России против Украины Евросоюз может также поднять вопрос урегулирования ситуации в Приднестровье. В частности, по выводу российского военного контингента.

Добавим, что верховная представительница ЕС по иностранным делам Кайя Каллас заявляла, что необходимо обсуждать не только ситуацию в Украине, но и присутствие российских войск в Приднестровье, а также в Абхазии и Южной Осетии.

Напомним, что непризнанное Приднестровье считается одним из первых примеров применения Россией методов гибридной войны. Так называемая Приднестровская молдавская республика занимает левобережье Днестра и небольшой участок правого берега. О создании квазиобразования объявили 25 августа 1991 — за два дня до провозглашения независимости Молдовы. К слову, в то время в регионе находилась 14-я армия России под командованием Александра Лебедя. За четыре месяца боевых действий погибли около 1200 человек, еще около 2500 получили ранения, а более 25 тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома. 21 июля 1992 Молдова и Россия подписали соглашение о прекращении огня. Документ подтверждал территориальную целостность Молдовы, но в то же время предусматривал право Приднестровья самостоятельно определять свое будущее. В то же время, ни одна страна-член ООН не признала независимость ПМР.

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