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Новости Одессы и Одесской области

У 2020 році усі державні школи з російською мовою викладання перейдуть на українську

У 2020 році усі державні школи з російською мовою викладання перейдуть на українську

Відповідний закон був ухвалений ще два роки тому.

Таку новину повідомила міністерка освіти і науки Ганна Новосад  в ефірі телеканалу “Прямий”.

– Російськомовні школи в Україні ще є, однак із вересня 2020 року такі школи переходять на українську мову навчання. Школи мов меншин, що належать до мов Європейського Союзу – з вересня 2023 року. Власне, і ті, і ті ми повинні до цього переходу підготувати, – сказала вона.

Детальніше про зміни розповів освітній омбудсмен Сергій Горбачов у ефірі телеканалу oboz.tv.

– Є закон про освіту, який чітко визначає, що мовою навчання в школі є державна мова, тобто українська. Це абсолютно не заважає вивчати будь-яку іншу, зокрема, мову нацменшин на відповідних уроках, – пояснив омбудсмен.

Горбачов зазначив, “якщо це уроки російської мови або зарубіжної літератури, де вивчають твори російської літератури”, то щодо мови навчання “немає жодних заперечень”. Однак інші предмети потрібно викладати українською.

– Тести ЗНО, які зараховуються як державна підсумкова атестація та як вступні іспити до вищих навчальних закладів, проводяться державною мовою. Готувати дітей до іспиту треба саме українською. Учитель має володіти нею, інакше не має права працювати в державній школі, – підкреслив Горбачов.

Обов’язок контролювати дотримання законодавства покладено на адміністрацію навчального закладу.

– Якщо ми бачимо, що десь ця абсолютно чітка вимога не виконується, то є батьки, які можуть звертатися до адміністрації школи, органів управління освітою, до інших державних органів, які зобов’язані контролювати дотримання чинного законодавства, – повідомив омбудсмен.

Горбачов розповів, що за невиконання закону директорам установ будуть виносити догани й звільняти з посад.

Фото: ua.112.ua

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