Зеленский попросил Макрона продлить поиски украинских моряков в Атлантическом океане

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону с просьбой продолжить поиски украинских моряков с судна Bourbon Rhode.

Как сообщается на сайте офиса президента, В.Зеленский направил Эммануэлю Макрону письмо, в котором выразил благодарность за усилия спасательных служб Франции по спасению моряков и поиску тел погибших.

«Но судьба шести украинцев остается неизвестной. Обращаюсь к Вам, господин Президент, также и от имени семей граждан Украины, ставших жертвами этой трагедии, с просьбой продолжить поисково-спасательную операцию и в случае необходимости принять дополнительные меры», – сказано в обращении Владимира Зеленского.

Президент Украины подчеркнул, что жизнь каждого украинца является для него самой большой ценностью.

Напомним, буксир “Bourbon Rhode” с украинцами на борту затонул еще 26 сентября во время шторма. Из 14 членов экипажа 10 являются гражданами Украины, в том числе жителями Одесской области. В районе кораблекрушения спасатели обнаружили плот, на котором были один россиянин и двое украинцев, один из которых – наш земляк. Позже были найдены тела четверых моряков. Неравнодушные одесситы распространяют в Facebook ссылку на петицию с просьбой продолжить поисковую операцию.

Фото: gopetition.com