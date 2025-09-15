Ключевые моменты:

Температура морской воды в Одессе 15 сентября сохранит тепло +21…+22°С.

Воздух днем прогреется до +21 — 23°С, ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в понедельник, 15 сентября, температура морской воды в Одессе останется в пределах 21–22°С. Это комфортный показатель для купания в осенний день.

При этом воздух днем в городе прогреется до 21–23°С, по области — до 26°С, осадков не прогнозируется.Юго-восточный ветер достигнет 12–14 м/с, волнение моря будет умеренным.

Фото — Анна Баратинская