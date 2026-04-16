Ключевые моменты:

Суд продлил действие обязанностей Труханову до 3 июня 2026 года.

Часть ограничений смягчена — из списка исключены некоторые свидетели.

Ключевые меры, включая электронный браслет и запрет на выезд, остаются.

Суд продлил меры пресечения Труханову

Высший антикоррупционный суд Украины продлил срок действия процессуальных обязанностей бывшему городскому голове Одессы Геннадию Труханову. Решение принято по итогам рассмотрения ходатайства прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Коллегия судей частично удовлетворила запрос стороны обвинения. В частности, суд исключил трёх человек из списка свидетелей, с которыми обвиняемому запрещено общаться. Такое решение объясняется тем, что ни обвинение, ни защита не планируют их допрос в рамках судебного разбирательства.

При этом основные ограничения для Труханова остаются в силе и будут действовать как минимум до 3 июня 2026 года включительно.

Согласно решению суда, он обязан:

— являться в суд по первому требованию;

— не покидать пределы Одессы и Одесской области без разрешения;

— уведомлять суд об изменении места проживания;

— не контактировать со свидетелями;

— сдать документы для выезда за границу;

— носить электронное средство контроля.

Судебное решение не является признанием вины. В соответствии с Конституцией Украины, человек считается невиновным, пока его вина не будет доказана в законном порядке и подтверждена обвинительным приговором суда.

В чем обвиняют экс-мэра Одессы

Труханов обвиняется в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных Уголовным кодексом Украины, в том числе по статьям о создании преступной организации и служебной халатности, которая привела к трагическим последствиям во время стихийного бедствия 30 сентября 2025 года.

Следствие считает, что Геннадий Труханов ненадлежащим образом выполнял свои обязанности. Несмотря на многолетние проблемы с подтоплениями в городе, он не инициировал ремонт ливневой канализации и дренажных систем, а в день стихии, по версии правоохранителей, не организовал своевременное оповещение населения.

Всего подозрение по делу объявили девяти чиновникам. Среди них — заместители Труханова, руководители департаментов городского совета и представители коммунального предприятия «Городские дороги». По версии следствия, бездействие городских властей привело к трагическим последствиям во время сильной непогоды 30 сентября, когда погибли девять человек.

Напомним, в январе 2026 года Печерский районный суд Киева изменил меру пресечения для бывшего мэра Одессы Геннадия Труханова. Его освободили от домашнего ареста и сняли электронный браслет. Позже Высший антикоррупционный суд продлил срок действия процессуальных обязанностей бывшему мэру и снова обязал носить браслет.

