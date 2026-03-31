Ключевые моменты:

Бывший мэр Одессы Геннадий Труханов готовится подать иск о возобновлении украинского гражданства.

Юристы уже работают над документами.

Причина лишения указа президента Зеленского от 14 октября 2025 года.

Геннадий Труханов заявил о готовности мобилизоваться в ВСУ.

Геннадий Труханов идет в суд

По информации издания «Думская», юристы Труханова готовят иск о возобновлении гражданства, который подадут в ближайшее время. Команда уже определила ключевые шаги по рассмотрению дела в суде.

Добавим, адвокат Александр Лысак сообщил, что они частично получили засекреченный указ о лишении гражданства именно ту часть, которая касается Труханова, ведь документ охватывает и других лиц.

Кроме того, эксмер Одессы Геннадий Труханов заявил о своей готовности немедленно вступить в ряды Вооруженных сил Украины, несмотря на статус лица без гражданства. Процессуальные ограничения, вызванные лишением украинского паспорта, пока этому мешают.

К слову, в 1986 году он окончил Одесское высшее артиллерийское командное училище имени Фрунзе по специальности инженера по ремонту и эксплуатации автомобильной и артиллерийской техники. Получил звание лейтенанта, служил в Северо-Кавказском военном округе с 1986 по 1992 год. Уволился капитаном и перешел к гражданской жизни в 90-х.

Напомним, 14 октября 2025 года президент Владимир Зеленский подписал указ о прекращении гражданства Труханова из-за якобы наличия российского паспорта. В конце октября эксмера взяли под круглосуточный домашний арест, обязали носить электронный браслет, сдать паспорт для выезда за границу и явиться на допросы следователю.

