Ключевые моменты:
- Спасатели ГСЧС извлекли транспорт из скользких дорог.
- Одесса стала «большим катком» по состоянию на утро 7 февраля.
- Городские власти проверили районы: уборку снега, ликвидацию гололеда.
ГСЧС массово вытаскивает авто из скользких дорог
Из-за осложненных погодных условий на скользких дорогах спасатели Одесской области оперативно извлекли несколько транспортных средств.
По информации прессслужбы ГСЧС в Одесской области, в Подольском районе, вблизи села Саврань, днем 6 февраля спасатели извлекли школьный автобус из скользкого участка. В тот же день в Белгород-Днестровском районе, за пределами села Монаши, помогли освободить микроавтобус и легковушку.
Также в селе Точилово Подольского района 6 февраля спасатели извлекли карету скорой помощи. Впоследствии вблизи города Раздельная в Раздельнянском районе вытащили еще одну «скорую».
В селе Петровка Березовского района вечером 6 февраля бойцы ГСЧС извлекли медицинскую карету со скользкой дороги, а затем в том же районе освободили легковой автомобиль.
Уже сегодня ночью в городе Рени Измаильского района спасатели извлекли карету скорой помощи из скользкого участка.
Скользкие дороги Одессы
Добавим, что в Одессе ситуация по состоянию на 7 февраля не лучше. Город превратился в один большой каток, хотя к утру температура воздуха составляет +3-5 градусов. Однако передвигаться по городу сложно, все тротуары покрыть ледяной пленкой.
По данным Одесской мэрии, с начала ледяного периода в травмпункты Одессы обратились 872 человека. Медики отмечают, что поток пострадавших в этом году значительно превысил обычный, а пик травматизма пришелся на первый рабочий день после ухудшения погоды.
К слову, руководство Одесской городской военной администрации и городского совета заявило, что 7 февраля они провели совместную инспекцию районов города. Таким образом, чиновники проверяли качество уборки снега, ликвидации гололеда и общего санитарного состояния.
Читайте также: Соль на миллионы: хватит ли ее, чтобы дороги Одессы не стали катком?