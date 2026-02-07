Ключевые моменты:

ГСЧС массово вытаскивает авто из скользких дорог

Из-за осложненных погодных условий на скользких дорогах спасатели Одесской области оперативно извлекли несколько транспортных средств.

По информации прессслужбы ГСЧС в Одесской области, в Подольском районе, вблизи села Саврань, днем ​​6 февраля спасатели извлекли школьный автобус из скользкого участка. В тот же день в Белгород-Днестровском районе, за пределами села Монаши, помогли освободить микроавтобус и легковушку.

Также в селе Точилово Подольского района 6 февраля спасатели извлекли карету скорой помощи. Впоследствии вблизи города Раздельная в Раздельнянском районе вытащили еще одну «скорую».

В селе Петровка Березовского района вечером 6 февраля бойцы ГСЧС извлекли медицинскую карету со скользкой дороги, а затем в том же районе освободили легковой автомобиль.

Уже сегодня ночью в городе Рени Измаильского района спасатели извлекли карету скорой помощи из скользкого участка.

Скользкие дороги Одессы

Добавим, что в Одессе ситуация по состоянию на 7 февраля не лучше. Город превратился в один большой каток, хотя к утру температура воздуха составляет +3-5 градусов. Однако передвигаться по городу сложно, все тротуары покрыть ледяной пленкой.

По данным Одесской мэрии, с начала ледяного периода в травмпункты Одессы обратились 872 человека. Медики отмечают, что поток пострадавших в этом году значительно превысил обычный, а пик травматизма пришелся на первый рабочий день после ухудшения погоды.

К слову, руководство Одесской городской военной администрации и городского совета заявило, что 7 февраля они провели совместную инспекцию районов города. Таким образом, чиновники проверяли качество уборки снега, ликвидации гололеда и общего санитарного состояния.

